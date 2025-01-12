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Почему садовая почва убивает рассаду: главные ошибки и как их избежать

2:11
Садоводство

Многие огородники допускают одну и ту же ошибку — используют для рассады обычную садовую почву. К сожалению, это может стать причиной гибели растений ещё на этапе их роста. Разберём, почему это происходит и как правильно подготовить грунт для рассады.

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

Почему садовая почва вредна для рассады

Садовая земля имеет ряд недостатков, которые негативно влияют на молодые растения:

  • Плотность: она может быть слишком плотной для нежных корней.
  • Заражение: существует риск, что в почве присутствуют болезни и вредители.
  • Недостаток питательных веществ: садовая земля часто не содержит необходимого количества микроэлементов для роста рассады.

Такая среда замедляет развитие корневой системы, провоцирует болезни и может привести к гибели растений.

Какая почва нужна для рассады

Для нормального развития корней необходим лёгкий, водо- и воздухопроницаемый грунт с нейтральной кислотностью. Это обеспечит растениям все условия для роста.
Оптимальным выбором станет специализированный грунт с пометкой "Для рассады", который продаётся в магазинах.

Как подготовить садовую почву, если нет возможности купить грунт

Если вы всё же хотите использовать садовую почву, её нужно обеззаразить и улучшить. Вот как это сделать:

Обеззараживание:

  • Проморозьте: оставьте грунт при температуре ниже -15°C.
  • Прокалите в духовке: полчаса при температуре 70-90°C.
  • Пропарьте кипятком.
  • Обработайте фунгицидами или раствором перекиси водорода.

Добавьте разрыхлители: чтобы сделать почву более лёгкой, используйте торф, кокосовый субстрат или песок.

Снизьте кислотность: если почва кислая, добавьте доломитовую муку или древесную золу.

Использование неподходящей почвы — это одна из причин, по которой рассада может погибнуть. Грамотно подобранный или подготовленный грунт обеспечит вашим растениям здоровый рост и развитие.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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