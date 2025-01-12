Почему садовая почва убивает рассаду: главные ошибки и как их избежать

Многие огородники допускают одну и ту же ошибку — используют для рассады обычную садовую почву. К сожалению, это может стать причиной гибели растений ещё на этапе их роста. Разберём, почему это происходит и как правильно подготовить грунт для рассады.
Садовая земля имеет ряд недостатков, которые негативно влияют на молодые растения:
Такая среда замедляет развитие корневой системы, провоцирует болезни и может привести к гибели растений.
Для нормального развития корней необходим лёгкий, водо- и воздухопроницаемый грунт с нейтральной кислотностью. Это обеспечит растениям все условия для роста.
Оптимальным выбором станет специализированный грунт с пометкой "Для рассады", который продаётся в магазинах.
Если вы всё же хотите использовать садовую почву, её нужно обеззаразить и улучшить. Вот как это сделать:
Обеззараживание:
Добавьте разрыхлители: чтобы сделать почву более лёгкой, используйте торф, кокосовый субстрат или песок.
Снизьте кислотность: если почва кислая, добавьте доломитовую муку или древесную золу.
Использование неподходящей почвы — это одна из причин, по которой рассада может погибнуть. Грамотно подобранный или подготовленный грунт обеспечит вашим растениям здоровый рост и развитие.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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