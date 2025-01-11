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Гололёд исчезнет за минуту: секретный раствор для дачников

1:39
Садоводство

Зима радует детишек снегом и катанием на санках, но для дачников и владельцев частных домов она приносит проблему — обледеневшие дорожки. Ходить по такому "катку" не только неудобно, но и небезопасно.

ветви ели в снегу
Фото: Wikimedia Commons by ForestWander is licensed under Public domain
ветви ели в снегу

Почему соль и песок — не всегда лучший выбор

Посыпать дорожки солью или песком — популярный метод, но у него есть свои минусы. Эффекта приходится ждать несколько часов, а соль может нанести вред клумбам и грядкам, ухудшая состояние почвы и растений весной.

Альтернативный способ борьбы с гололёдом

Есть более быстрый и безопасный способ — приготовить специальный раствор, который за несколько минут растопит лёд и предотвратит его повторное образование.

Как приготовить раствор

Вам понадобятся:

  • 2 литра горячей воды,
  • 6 капель жидкости для мытья посуды,
  • 0,25 стакана спирта.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать в ведре. Затем просто вылейте смесь на обледеневшую поверхность. Лёд начнёт шипеть и буквально через минуту растает, превращаясь в воду.

Почему этот способ эффективен

Благодаря спирту в составе раствор действует мгновенно. Более того, он предотвращает повторное образование льда, что особенно важно в холодную погоду.

Где ещё можно применить этот метод

Раствор отлично подходит не только для дорожек, но и для размораживания замков на воротах, автомобилях и других металлических поверхностях. Это универсальное средство, которое пригодится каждому в зимний период.

Уточнения

Гололёд (синоним — ожеледь) — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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