Выбираем картофель для грядок: этот сорт превзойдёт все ожидания

Выбор сорта картофеля — задача не из лёгких. Ошибка в этом деле может обернуться неудачным урожаем. Поэтому стоит подойти к выбору обдуманно, учитывая несколько ключевых моментов.
Идеальные семенные клубни обладают ровной, гладкой поверхностью, упругостью и отсутствием дефектов. Размер клубней также играет роль: их вес должен быть в пределах 40–100 граммов, то есть примерно с куриное яйцо.
Картофель для посадки подразделяется на несколько категорий:
Кроме того, семенной картофель делится по репродукциям:
Картофель различается по срокам созревания:
Ультраранний: готов к сбору через 35–50 дней.
Ранний: 50–65 дней.
Среднеранний: 65–80 дней.
Среднеспелый: 80–95 дней.
Среднепоздний и поздний: от 95 до 110 дней и более.
Сорта картофеля делятся на четыре типа по кулинарным характеристикам:
Тип A: не разваривается, идеален для салатов и жарки.
Тип B: слабо разваривается, подходит для большинства блюд, включая картофель фри.
Тип C: хорошо разваривается, лучший выбор для пюре.
Тип D: сильно разваривается, подходит для запекания, но не для жарки.
Чтобы выбрать идеальный сорт картофеля, учитывайте все вышеперечисленные характеристики. Такой подход поможет вам подобрать именно тот вариант, который даст максимальный урожай и подойдёт для ваших кулинарных потребностей.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.