Выбираем картофель для грядок: этот сорт превзойдёт все ожидания

Выбор сорта картофеля — задача не из лёгких. Ошибка в этом деле может обернуться неудачным урожаем. Поэтому стоит подойти к выбору обдуманно, учитывая несколько ключевых моментов.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

Как должен выглядеть семенной картофель

Идеальные семенные клубни обладают ровной, гладкой поверхностью, упругостью и отсутствием дефектов. Размер клубней также играет роль: их вес должен быть в пределах 40–100 граммов, то есть примерно с куриное яйцо.

На что обращать внимание при выборе сорта

Устойчивость сорта: учитывайте устойчивость к болезням, вредителям, перепадам температуры и длительность хранения.

учитывайте устойчивость к болезням, вредителям, перепадам температуры и длительность хранения. Климатические условия: картофельные сорта имеют свои предпочтения по типу почвы и погодным условиям. Обязательно узнайте, подходит ли выбранный сорт для вашего региона.

Виды семенного картофеля

Картофель для посадки подразделяется на несколько категорий:

Суперэлита. Это материал, выведенный селекционерами. Он полностью защищён от заболеваний, но стоит дороже других вариантов.

Это материал, выведенный селекционерами. Он полностью защищён от заболеваний, но стоит дороже других вариантов. Элита. Надёжный и устойчивый к болезням вариант, дающий стабильный высокий урожай.

Кроме того, семенной картофель делится по репродукциям:

Первая репродукция: материал из элиты, даёт хороший урожай, но уже может быть склонен к болезням.

материал из элиты, даёт хороший урожай, но уже может быть склонен к болезням. Вторая репродукция: сохраняет сортовые характеристики, но урожайность немного снижается.

сохраняет сортовые характеристики, но урожайность немного снижается. Третья репродукция: сортовые свойства ухудшаются, зато цена становится доступной.

Какой срок созревания выбрать

Картофель различается по срокам созревания:

Ультраранний: готов к сбору через 35–50 дней.

Ранний: 50–65 дней.

Среднеранний: 65–80 дней.

Среднеспелый: 80–95 дней.

Среднепоздний и поздний: от 95 до 110 дней и более.

Как использовать разные типы картофеля

Сорта картофеля делятся на четыре типа по кулинарным характеристикам:

Тип A: не разваривается, идеален для салатов и жарки.

Тип B: слабо разваривается, подходит для большинства блюд, включая картофель фри.

Тип C: хорошо разваривается, лучший выбор для пюре.

Тип D: сильно разваривается, подходит для запекания, но не для жарки.

Чтобы выбрать идеальный сорт картофеля, учитывайте все вышеперечисленные характеристики. Такой подход поможет вам подобрать именно тот вариант, который даст максимальный урожай и подойдёт для ваших кулинарных потребностей.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

