Новая орхидея, найденная на австралийском острове, напоминает кекс

4:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Представьте себе, что вы обнаружили крошечную орхидею, растущую на ветке дерева в лесу. Она напоминает вид, который вы уже видели, но есть что-то необычное. Может быть, это новый вид, ещё не описанный наукой? Как это проверить?

Фото: Хайди Циммер is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license Орхидея

Шаг 1: Соберите образец

Можно ли забрать редкое растение домой? Если вы ботаник с разрешением на сбор, ваш "дом" — это гербарий.

Так произошло с доктором Хайди Циммер, исследователем орхидей из Австралийского национального гербария (ANH). Во время экспедиции в Национальный парк острова Норфолк она вместе с коллегой доктором Марком Клементсом, при поддержке местной команды, обнаружила малоизвестную орхидею, растущую на ветке дерева. Образец был отправлен в ANH для дальнейшего изучения.

Шаг 2: Сформируйте команду

Орхидея с острова Норфолк сразу была отнесена к роду Adelopetalum. Однако нужно было определить, является ли она известным видом или новым. К исследованию присоединились другие учёные, включая ведущего исследователя Дэвида Джонса, ботаника в отставке.

"Это был замечательный совместный проект, объединивший учёных с островов Лорд-Хау и Норфолк, а также австралийских ботаников и таксономистов," — отметила Циммер.

Шаг 3: Сравните с другими образцами

Подозрение, что вид новый, — это только начало долгого пути. Команда сравнила найденную орхидею с:

видами, описанными в научных журналах,

образцами орхидей в Австралийском национальном гербарии (где около 75 000 экземпляров),

коллекциями других гербариев в Австралии и за рубежом.

Современные цифровые технологии позволяют изучать гербарные коллекции онлайн, что ускоряет процесс.

Исследование показало, что орхидея Adelopetalum argyropus, ранее считавшаяся одним видом, обитающим на островах Норфолк, Лорд-Хау и континентальной Австралии, на самом деле представляет три разных вида.

"Мы обнаружили, что вид на острове Норфолк отличается, потому что его цветок не имеет жёлтого губного лепестка," — пояснила Циммер.

Шаг 4: Назовите вид

Когда оказалось, что это три разных вида, необходимо было определить, какой из них сохранит название Adelopetalum argyropus.

Согласно правилам таксономии, название остаётся за видом, описанным первым. В данном случае это орхидея с острова Норфолк, впервые упомянутая в 1833 году. Новые виды получили названия A. howense (для острова Лорд-Хау) и A. continentale (для континентальной Австралии).

"То, что эти виды разделились на три отдельные группы, логично, ведь они не могут легко скрещиваться," — добавила Циммер. Вероятно, распространение семян происходило с помощью мельчайших семян орхидей, которые переносились ветром.

Шаг 5: Опишите вид

Назвать вид — это только начало. Учёные должны опубликовать научную статью в рецензируемом журнале, описывающую ботанические особенности нового вида. Это включает фотографии, рисунки, данные ДНК и микроскопические изображения.

В описании орхидеи из Норфолк-Айленд, опубликованном в Phytotaxa, указано, что её псевдобульбы имеют "широкообратноконическую или чашевидную форму с четырьмя-пятью рёбрами и шероховатой поверхностью."

Шаг 6: Оцените угрозы

Орхидеи — одна из самых уязвимых групп растений. Многие виды растут в ограниченных местах или имеют небольшую популяцию.

"Наша цель — составить список орхидей Австралии, чтобы их можно было сохранить," — подчеркнула Циммер. Виды на островах Норфолк и Лорд-Хау под угрозой из-за ограниченности ареала, а популяция на материке пострадала от лесных пожаров 2019–2020 годов.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

