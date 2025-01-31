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Не все соседи хороши: растения, которые вредят вишне

1:24
Садоводство

Хотите добиться богатого урожая вишни? Успех зависит не только от погоды и своевременных подкормок. Ключевым фактором является правильный выбор соседей для вишневого дерева. Если не учесть, какие растения рядом с вишней могут навредить, вы рискуете потерять урожай.

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by Botteville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишня

Растения, которых стоит избегать

Чтобы вишня росла здоровой и плодовитой, обратите внимание на следующие культуры:

  • Яблоня. Оба дерева подвержены монилиозу — грибковому заболеванию, которое может уничтожить урожай, если деревья растут рядом.
  • Хвойные растения. Эти деревья предпочитают кислую почву, что может привести к дефициту кальция для вишни, затрудняя ее развитие.
  • Деревья с густой кроной. Вишня не терпит тени. Если рядом с ней окажутся высокие растения, это может остановить ее рост и снизить урожайность.
  • Косточковые и ореховые деревья. Абрикосы, персики и грецкие орехи выделяют в почву токсичные вещества, которые могут негативно сказаться на вишне.
  • Овощи и ягоды. Из огородных культур лучше держать подальше от вишни клубнику и растения семейства пасленовых. Картошка, помидоры и баклажаны могут пострадать от вертициллезного увядания, что затруднит их лечение.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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