Не все соседи хороши: растения, которые вредят вишне

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите добиться богатого урожая вишни? Успех зависит не только от погоды и своевременных подкормок. Ключевым фактором является правильный выбор соседей для вишневого дерева. Если не учесть, какие растения рядом с вишней могут навредить, вы рискуете потерять урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Botteville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишня

Растения, которых стоит избегать

Чтобы вишня росла здоровой и плодовитой, обратите внимание на следующие культуры:

Яблоня. Оба дерева подвержены монилиозу — грибковому заболеванию, которое может уничтожить урожай, если деревья растут рядом.

Хвойные растения. Эти деревья предпочитают кислую почву, что может привести к дефициту кальция для вишни, затрудняя ее развитие.

Деревья с густой кроной. Вишня не терпит тени. Если рядом с ней окажутся высокие растения, это может остановить ее рост и снизить урожайность.

Косточковые и ореховые деревья. Абрикосы, персики и грецкие орехи выделяют в почву токсичные вещества, которые могут негативно сказаться на вишне.

Овощи и ягоды. Из огородных культур лучше держать подальше от вишни клубнику и растения семейства пасленовых. Картошка, помидоры и баклажаны могут пострадать от вертициллезного увядания, что затруднит их лечение.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

