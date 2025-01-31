Не все соседи хороши: растения, которые вредят вишне

Хотите добиться богатого урожая вишни? Успех зависит не только от погоды и своевременных подкормок. Ключевым фактором является правильный выбор соседей для вишневого дерева. Если не учесть, какие растения рядом с вишней могут навредить, вы рискуете потерять урожай.
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Вишня
Растения, которых стоит избегать
Чтобы вишня росла здоровой и плодовитой, обратите внимание на следующие культуры:
Яблоня. Оба дерева подвержены монилиозу — грибковому заболеванию, которое может уничтожить урожай, если деревья растут рядом.
Хвойные растения. Эти деревья предпочитают кислую почву, что может привести к дефициту кальция для вишни, затрудняя ее развитие.
Деревья с густой кроной. Вишня не терпит тени. Если рядом с ней окажутся высокие растения, это может остановить ее рост и снизить урожайность.
Косточковые и ореховые деревья. Абрикосы, персики и грецкие орехи выделяют в почву токсичные вещества, которые могут негативно сказаться на вишне.
Овощи и ягоды. Из огородных культур лучше держать подальше от вишни клубнику и растения семейства пасленовых. Картошка, помидоры и баклажаны могут пострадать от вертициллезного увядания, что затруднит их лечение.
Уточнения
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).