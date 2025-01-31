Пять признаков, что дерево стало опасным

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Спиливание деревьев — задача, с которой сталкиваются многие садоводы, и нередко эта работа оказывается трудной не из-за нехватки навыков. Часто основным препятствием становится эмоциональная привязанность к дереву, в которое вложено много сил и заботы. Однако существуют признаки, указывающие на то, что дерево необходимо удалить, чтобы избежать дальнейших проблем.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf Яблоневый сад

Когда стоит спилить дерево

Обратите внимание на несколько важных знаков:

Наклон дерева. Если дерево стало заметно наклоняться, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с корнями.

Глубокие трещины. Эти "раны" на стволе могут быть признаком того, что дерево не сможет восстановиться. Вам придется решить: либо лечить их, либо спиливать, так как оно, скорее всего, засохнет.

Крупные вздутия. Обычно под такими наростами скрывается гниющая древесина, что также является тревожным знаком.

Отсутствие роста. Если дерево перестало расти, это явный признак его гибели.

Нет плодов. Если дерево не приносит урожай, возможно, стоит освободить участок от неэффективного растения.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

