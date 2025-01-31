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Пять признаков, что дерево стало опасным

1:14
Садоводство

Спиливание деревьев — задача, с которой сталкиваются многие садоводы, и нередко эта работа оказывается трудной не из-за нехватки навыков. Часто основным препятствием становится эмоциональная привязанность к дереву, в которое вложено много сил и заботы. Однако существуют признаки, указывающие на то, что дерево необходимо удалить, чтобы избежать дальнейших проблем.

Яблоневый сад
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf
Яблоневый сад

Когда стоит спилить дерево

Обратите внимание на несколько важных знаков:

  • Наклон дерева. Если дерево стало заметно наклоняться, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с корнями.
  • Глубокие трещины. Эти "раны" на стволе могут быть признаком того, что дерево не сможет восстановиться. Вам придется решить: либо лечить их, либо спиливать, так как оно, скорее всего, засохнет.
  • Крупные вздутия. Обычно под такими наростами скрывается гниющая древесина, что также является тревожным знаком.
  • Отсутствие роста. Если дерево перестало расти, это явный признак его гибели.
  • Нет плодов. Если дерево не приносит урожай, возможно, стоит освободить участок от неэффективного растения.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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