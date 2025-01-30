Эти комнатные растения медленно вас убивают

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не все комнатные растения полезны для нас, и некоторые из них могут даже быть опасными для здоровья. Существует множество красивых цветов, которые не предназначены для жизни в жилых помещениях. Вот несколько из них, о которых стоит знать.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Азалия

Это растение радует нас зимним цветением, но в его листьях содержится токсичный гликозид. Вещество накапливается в организме и может вызывать отравление, а в больших дозах — аритмию.

Монстера

Ее листья также содержат яд, который при попадании на слизистые вызывает неприятные реакции. Особенно стоит остерегаться детей и домашних животных, так как растение может быть для них опасным.

Олеандр

Это растение выделяет вещества, способные вызывать головокружение и повышенное давление. В его листьях содержится яд, который может значительно ухудшить зрение или даже привести к слепоте.

Лилия

Держать лилию в спальне не рекомендуется, так как она потребляет кислород в ночное время, что может привести к головной боли.

Орхидея

Еще одно растение, которое лучше вынести из спальни. Орхидея может стать причиной бессонницы из-за своих особенностей.

Кроме того, эксперты не советуют держать дома папоротник и мимозу. Эти растения также могут оказать негативное влияние на здоровье.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

