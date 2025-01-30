Рассказываем, как получить максимум картофеля с минимальной площади

Каждый огородник мечтает получить максимум урожая с минимальных затрат и площади. Но как добиться такого результата? Всё дело в правильной подкормке и соблюдении технологий.
Чтобы собрать до 5 тонн картофеля с одной сотки, важно уделить внимание качеству почвы. Обычные минеральные удобрения не всегда способны обеспечить такой результат. На помощь приходит "деревенская подкормка", включающая органику, пепел и настой трав.
Сначала готовят основу: смесь навоза, компоста и золы. Такой состав обеспечивает картофель всеми необходимыми микроэлементами для роста и формирования крупных клубней.
Кроме подкормки, стоит обратить внимание на схему посадки. Рекомендуется использовать широкие междурядья, что позволяет растениям получать больше солнечного света и воздуха. Глубина заделки клубней должна быть не менее 10-12 см, чтобы корни могли свободно развиваться.
"Когда я впервые попробовал этот метод, был поражён результатом! Урожай удвоился, а клубни были ровными и крупными," — делится опытом один из фермеров.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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