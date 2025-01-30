Рассказываем, как получить максимум картофеля с минимальной площади

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый огородник мечтает получить максимум урожая с минимальных затрат и площади. Но как добиться такого результата? Всё дело в правильной подкормке и соблюдении технологий.

Фото: commons.wikimedia. org by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Урожай картофеля

Секретный рецепт деревенской подкормки

Чтобы собрать до 5 тонн картофеля с одной сотки, важно уделить внимание качеству почвы. Обычные минеральные удобрения не всегда способны обеспечить такой результат. На помощь приходит "деревенская подкормка", включающая органику, пепел и настой трав.

Сначала готовят основу: смесь навоза, компоста и золы. Такой состав обеспечивает картофель всеми необходимыми микроэлементами для роста и формирования крупных клубней.

Как правильно использовать подкормку

Перед посадкой. На каждый посадочный ряд вносят слой органики, заделывая его в грунт. Это создаёт питательную среду для корней. Во время роста. Через 2-3 недели после посадки картофель подкармливают настоем трав или раствором золы. Это стимулирует развитие мощной ботвы. В период цветения. Дополнительное внесение фосфорно-калийных удобрений помогает сформировать крупные и плотные клубни.

Технология посадки имеет значение

Кроме подкормки, стоит обратить внимание на схему посадки. Рекомендуется использовать широкие междурядья, что позволяет растениям получать больше солнечного света и воздуха. Глубина заделки клубней должна быть не менее 10-12 см, чтобы корни могли свободно развиваться.

"Когда я впервые попробовал этот метод, был поражён результатом! Урожай удвоился, а клубни были ровными и крупными," — делится опытом один из фермеров.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

