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Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод

1:59
Садоводство

Выращивание томатов — дело не только увлекательное, но и требующее внимательности. Одним из ключевых этапов является посев семян на рассаду. Как не упустить важные моменты, чтобы к концу сезона собрать богатый урожай?

Рассада томатов
Фото: Own work by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рассада томатов

Когда сеять томаты

Выбор времени зависит от региона и сорта. Средний срок посева для большинства регионов — конец февраля или начало марта. Позднеспелые сорта лучше сеять на 5-7 дней раньше, а раннеспелые можно оставить на середину марта.

Важно учитывать время пересадки в открытый грунт: рассада должна быть готова через 50-60 дней после появления всходов.

Подготовка семян

Перед посевом семена томатов рекомендуется обработать:

  • Дезинфекция. Поместите семена в слабый раствор марганцовки на 15-20 минут. Это поможет уничтожить возможные возбудители заболеваний.
  • Замачивание. Оставьте семена в воде или стимуляторе роста на 10-12 часов. Это ускорит прорастание.

Почва и посев

Для рассады лучше выбрать лёгкий и питательный грунт. Смесь из огородной земли, торфа и песка в пропорции 2:2:1 — отличный вариант. Семена высевают на глубину 1-1,5 см, оставляя расстояние около 2 см между ними.

Полив проводят аккуратно, чтобы не размыть грунт. После этого ёмкость накрывают плёнкой или стеклом и оставляют в тёплом месте до появления всходов.

Уход за рассадой

После появления ростков ёмкости перемещают на светлый подоконник. Рассада нуждается в температуре +18-22 °C и регулярном, но умеренном поливе. Через 7-10 дней после всходов можно внести первое подкормку комплексным удобрением.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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