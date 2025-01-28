Как увеличить урожай картофеля в три раза: погреб будет забит до потолка

Многие огородники уверены, что существует простой способ существенно увеличить урожай картофеля. Секрет заключается в подготовке семенных клубней перед посадкой.
Разрезание клубней — основной метод, но важно учитывать нюансы:
Важно: Не используйте мелкие картофелины или слишком мелкие кусочки. Такие семена, скорее всего, дадут слабый урожай.
Этот способ особенно хорош для разведения нового сорта картофеля. Разрезание клубней помогает экономить семенной материал, сохраняя качество урожая. Однако в обычных условиях такой подход требует больше времени на подготовку, а результат не всегда заметно отличается от традиционного способа посадки.
Если вы решили попробовать, соблюдение правил подготовки и обработки клубней — залог успеха. Попробуйте и оцените сами!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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