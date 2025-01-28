Как увеличить урожай картофеля в три раза: погреб будет забит до потолка

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники уверены, что существует простой способ существенно увеличить урожай картофеля. Секрет заключается в подготовке семенных клубней перед посадкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Беляев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Как правильно подготовить картофель

Разрезание клубней — основной метод, но важно учитывать нюансы:

Не режьте заранее: клубни не стоит нарезать задолго до посадки, чтобы они не пересохли.

Обработка золой: перед посадкой места срезов обязательно посыпьте древесной золой. Это защитит клубни от гниения и болезней.

Выбор клубней: крупные картофелины можно разрезать на 3-4 части. Однако для посадки чаще оставляют клубни меньше среднего размера.

Важно: Не используйте мелкие картофелины или слишком мелкие кусочки. Такие семена, скорее всего, дадут слабый урожай.

Когда метод полезен

Этот способ особенно хорош для разведения нового сорта картофеля. Разрезание клубней помогает экономить семенной материал, сохраняя качество урожая. Однако в обычных условиях такой подход требует больше времени на подготовку, а результат не всегда заметно отличается от традиционного способа посадки.

Если вы решили попробовать, соблюдение правил подготовки и обработки клубней — залог успеха. Попробуйте и оцените сами!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

