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Рассказываем, какие растения требуют укрытия снегом зимой

2:11
Садоводство

Снег — лучший утеплитель для растений в зимний период. Но не все растения одинаково устойчивы к холодам, поэтому укрытие снегом требуется не каждому. Особое внимание стоит уделить тем культурам, которые формируют цветочные бутоны на прошлогодних побегах.

Замёрзшие ягоды
Фото: commons.wikimedia.org by Vvenka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Замёрзшие ягоды

Какие растения нуждаются в укрытии

Розы традиционно считаются самыми чувствительными к морозам. Даже парковым и плетистым сортам не повредит снежное укрытие. Кроме роз, снегом можно утеплить древовидные пионы и клематисы. Если в вашем регионе снежные зимы стали редкостью, первыми утепляйте хризантемы, ирисы и флоксы.

Садовая лаванда, барбарис, жимолость, малина, ежевика, смородина и земляника также будут благодарны за дополнительную защиту. Для клубники, например, достаточно сугроба высотой 40-50 см, чтобы успешно перезимовать даже в суровых условиях.

Как правильно укрывать растения снегом

Укрытие снегом выполняется только при устойчивой минусовой температуре. Высокие кусты (от 1,5 м и выше) полностью засыпать снегом невозможно, поэтому на них набрасывают максимальное количество снега. Для невысоких растений, таких как земляника или смородина, достаточно укрыть их рыхлым слоем снега, избегая плотного и мокрого.

Если снега на участке недостаточно, его можно собрать с крыш строений или других уголков сада. Однако в низинах слой снега должен быть в два раза меньше, чтобы талая вода весной не застаивалась и не навредила растениям.

Как ухаживать за укрытыми растениями

После укрытия важно периодически проверять состояние снежного покрова. Если на поверхности образуется ледяная корка, её нужно своевременно разбивать. В противном случае растение может сопреть из-за отсутствия доступа воздуха.

Эти простые действия помогут вашим растениям успешно пережить зиму и порадовать вас весной буйным цветением.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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