Выращиваем укроп на подоконнике: секреты урожая круглый год

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите круглый год наслаждаться свежим ароматным укропом? Добиться густой, тёмно-зелёной зелени можно даже на подоконнике. Главное — соблюдать три важных правила.

Фото: Freepik by cookie_studio Укроп

Выбор правильного сорта

Сорта укропа различаются по высоте, форме листьев и срокам созревания. Если вы хотите получить пышный урожай, обратите внимание на сорта "Салют" или "Аллигатор". Они формируют кустистые розетки с обильной зеленью и долго не зацветают. Для консервирования лучше подойдут сорта "Гренадер" или "Зонтики" — они быстро образуют зонтики с семенами, что удобно для маринадов.

Посадка укропа

Сеять укроп можно весной или в конце лета. Чтобы зелень была на столе всё лето, рекомендуется высевать семена каждые 15 дней до конца августа. Укроп предпочитает солнечные или слегка затенённые участки с рыхлой, нейтральной почвой.

Перед посадкой участок нужно удобрить компостом или перегноем. Семена высевают в рядки или лунки на глубину 1-2 см, оставляя между растениями расстояние 10-15 см. После посева землю следует увлажнить и прикрыть мульчей из травы или соломы для удержания влаги.

Уход за растением

Укроп требователен к поливу, особенно в жаркую погоду. На каждый квадратный метр земли нужно выливать 2-3 ведра воды дважды в день, избегая попадания воды на листья. Это убережёт зелень от ожогов и болезней. Регулярная прополка и рыхление почвы также помогут растению хорошо развиваться. Если почва бедная, добавьте азотные удобрения, например, настой крапивы.

При соблюдении этих нехитрых правил ваш укроп станет ярким украшением блюд и источником витаминов круглый год!

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

