Пионы и их соседи: что можно, а что нельзя

Пионы — неприхотливые растения, которые отлично уживаются с большинством культур. Однако существуют растения, соседство с которыми нежелательно. Разберём, что можно и что категорически нельзя сажать рядом с пионами.
Пионы считаются "компанейскими" растениями и хорошо соседствуют с такими культурами, как:
Не все растения подходят для соседства с пионами. Категорически запрещено сажать рядом:
Высокие деревья с раскидистой кроной. Они создают сильную тень, лишая пионы необходимого солнечного света.
Ягодные кустарники. Они активно забирают питательные вещества из почвы, что может ослабить пионы.
Ландыши. Их корневища распространяются слишком быстро, вытесняя соседние растения.
Туи могут быть отличным фоном для пионов, но важно, чтобы они не затеняли их. Солнечный свет остаётся ключевым фактором для успешного роста и цветения пионов.
Пионы легко вписываются в любой сад и дружат со многими растениями, но важно учитывать их потребности в свете и питательных веществах. Удачно подобранные соседи сделают ваш сад ещё красивее и гармоничнее.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.