Пионы и их соседи: что можно, а что нельзя

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пионы — неприхотливые растения, которые отлично уживаются с большинством культур. Однако существуют растения, соседство с которыми нежелательно. Разберём, что можно и что категорически нельзя сажать рядом с пионами.

Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пионы

Идеальные соседи для пионов

Пионы считаются "компанейскими" растениями и хорошо соседствуют с такими культурами, как:

Гортензии - их крупные соцветия создают гармоничный ансамбль.

- их крупные соцветия создают гармоничный ансамбль. Лилии - отлично дополняют пионы своим утончённым видом.

- отлично дополняют пионы своим утончённым видом. Астильбы - их ажурные соцветия идеально сочетаются с пышными бутонами пионов.

- их ажурные соцветия идеально сочетаются с пышными бутонами пионов. Флоксы - яркие пятна этих цветов добавят саду красок.

Кого избегать рядом с пионами

Не все растения подходят для соседства с пионами. Категорически запрещено сажать рядом:

Высокие деревья с раскидистой кроной. Они создают сильную тень, лишая пионы необходимого солнечного света.

Ягодные кустарники. Они активно забирают питательные вещества из почвы, что может ослабить пионы.

Ландыши. Их корневища распространяются слишком быстро, вытесняя соседние растения.

А как насчёт туй

Туи могут быть отличным фоном для пионов, но важно, чтобы они не затеняли их. Солнечный свет остаётся ключевым фактором для успешного роста и цветения пионов.

Заключение

Пионы легко вписываются в любой сад и дружат со многими растениями, но важно учитывать их потребности в свете и питательных веществах. Удачно подобранные соседи сделают ваш сад ещё красивее и гармоничнее.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

