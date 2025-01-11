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Как сохранить здоровье фикуса в холодное время года

1:46
Садоводство

Фикус — идеальное украшение для любого интерьера, создающее уют и комфорт. Однако, чтобы растение радовало своим видом, важно правильно за ним ухаживать, особенно зимой, когда уход требует некоторых изменений.

Фикус
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фикус

Особенности зимнего ухода за фикусом

Подкормка.

Зимой подкормки растению не требуются. Возобновить удобрения следует только с апреля, когда начинается активный рост.

Освещение.

Фикус нуждается в достаточном количестве света, но прямые солнечные лучи могут навредить. Чтобы растение равномерно развивалось, регулярно поворачивайте вазон, обеспечивая всем сторонам доступ к свету. Если света недостаточно, стебель может начать искривляться, а развитие будет происходить только со стороны, освещённой солнцем.

Защита от внешних факторов.

Избегайте сквозняков и резких перепадов температуры — они вредны для фикуса.

Увлажнение воздуха.

Зимой воздух в помещениях часто становится сухим, что губительно для фикуса. Регулярно опрыскивайте листья водой комнатной температуры, чтобы избежать пересыхания.

Полив.

  • При температуре в комнате около 16°C полив проводят раз в 10 дней.
  • Если в помещении жарко, поливайте растение дважды в неделю.
  • В среднем, зимой достаточно увлажнять почву раз в неделю.

Заключение

Забота о фикусе в холодное время года требует немного больше внимания, но правильный уход обеспечит его здоровье и красоту. Уделите растению немного времени, и оно станет настоящей изюминкой вашего интерьера.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus - смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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