Как сохранить здоровье фикуса в холодное время года

Фикус — идеальное украшение для любого интерьера, создающее уют и комфорт. Однако, чтобы растение радовало своим видом, важно правильно за ним ухаживать, особенно зимой, когда уход требует некоторых изменений.
Подкормка.
Зимой подкормки растению не требуются. Возобновить удобрения следует только с апреля, когда начинается активный рост.
Освещение.
Фикус нуждается в достаточном количестве света, но прямые солнечные лучи могут навредить. Чтобы растение равномерно развивалось, регулярно поворачивайте вазон, обеспечивая всем сторонам доступ к свету. Если света недостаточно, стебель может начать искривляться, а развитие будет происходить только со стороны, освещённой солнцем.
Защита от внешних факторов.
Избегайте сквозняков и резких перепадов температуры — они вредны для фикуса.
Увлажнение воздуха.
Зимой воздух в помещениях часто становится сухим, что губительно для фикуса. Регулярно опрыскивайте листья водой комнатной температуры, чтобы избежать пересыхания.
Полив.
Забота о фикусе в холодное время года требует немного больше внимания, но правильный уход обеспечит его здоровье и красоту. Уделите растению немного времени, и оно станет настоящей изюминкой вашего интерьера.
Фи́кус (лат. Ficus - смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).
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