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Какие растения восстановят почву после клубники

2:04
Садоводство

Что посадить после клубники, чтобы обогатить почву и подготовить её к следующему сезону? Важно правильно спланировать ротацию культур, чтобы восстановить питательные вещества в земле и избежать накопления вредителей. Вот несколько удачных вариантов для посадки.

Клубника
Фото: 500px.com by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

1. Помидоры

Помидоры — один из лучших выборов после клубники. Они эффективно используют органические остатки и помогают азотной фиксации. Однако важно помнить: не сажайте помидоры на одной грядке два года подряд, чтобы избежать истощения почвы.

2. Бобовые

Горох, фасоль и бобы обладают уникальной способностью обогащать почву азотом. Это делает их идеальными для восстановления земли после клубники, которая активно потребляет питательные вещества. Бобовые помогут подготовить участок к следующим культурам.

3. Цветочные культуры

Лилейники, астры или даже обычные одуванчики станут не только украшением сада, но и улучшат структуру почвы. Их глубокие корни разрыхляют землю, а цветы привлекают полезных насекомых — опылителей и борцов с вредителями.

4. Зелень

Шпинат, рукола и салаты растут быстро и отлично подавляют сорняки, создавая плотный покров. Они также помогают восстановить питательную среду почвы после интенсивного использования.

Советы по уходу

  • Соблюдайте ротацию культур, чтобы минимизировать накопление вредителей и болезней.
  • Регулярно удобряйте землю и обеспечивайте достаточный полив.
  • Планируйте посадки так, чтобы каждый следующий урожай способствовал оздоровлению почвы.

После клубники стоит выбирать растения, которые помогут восстановить баланс в почве и подготовят её к следующему сезону. Это не только сохранит плодородие земли, но и украсит ваш участок. Удачного посевного сезона и богатого урожая!

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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