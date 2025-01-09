Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выявить неисправности генератора без профессионалов
Чем длиннее отдых, тем лучше результат: научный подход к тренировкам
Просто добавьте в бульон это: простой способ улучшить вкус магазинных пельменей
Тортом в лицо запустили экс-министру финансов ФРГ
Почему важно использовать крем для рук каждый день?
Полина Гагарина повторила фото с дочкой четырёхлетней давности
Путин отругал чиновников за ситуацию в Краснодарском крае: какие указы дал президент?
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Российская стюардесса высказала непопулярное мнение о перелётах

5 лучших культур для посадки после картофеля

3:24
Садоводство » Овощи

Картофель — один из самых популярных и распространенных овощей, который выращивают на дачах и огородах. Но чтобы получить максимальную отдачу от своего участка, важно знать, что сажать после картофеля. Правильная севооборот позволяет не только сохранить здоровье почвы, но и увеличить урожайность следующих культур. 

Бобовые культуры

Бобовые, такие как горох, фасоль или соя, — идеальные сожители для картофеля. Они обогащают почву азотом, что способствует развитию последующих культур. Кроме того, бобовые не только улучшают грунт, но и защищают его от некоторых болезней, характерных для картофеля. Вы можете высадить горох или фасоль сразу после сбора картофеля, и они благополучно созреют до конца вегетационного сезона.

Капуста

Капуста, в частности, белокочанная, брокколи и цветная, отлично чувствует себя после картофеля. Эта культура не является родственником картофеля, что уменьшает риск распространения болезней и вредителей. Капуста требует достаточно много питательных веществ, и картофель, собранный до ее посадки, уже оставляет почву с хорошим уровнем необходимых элементов. Высаживайте капусту в не слишком холодную почву, чтобы обеспечить ей оптимальные условия для роста.

Морковь и свёкла

Корнеплоды, такие как морковь и свекла, идеально подходят для посевов после картофеля. Эти культуры не конкурируют за питательные вещества с картофелем и имеют другой тип корневой системы. Кроме того, они не подвержены тем же заболеваниям. Посадите семена моркови или свеклы сразу после сбора картофеля, чтобы использовать освобожденное место в огороде.

Лук и чеснок

Лук и чеснок являются хорошими культурами для севооборота после картофеля. Они не только не требуют таких же условий, как картофель, но и способны отпугивать некоторых вредителей, которые могут повредить другие овощи. Кроме того, лук и чеснок имеют короткий вегетационный период, позволяя использовать участок максимально эффективно. Высаживайте их позже осенью или ранней весной, чтобы они успели дать урожай до наступления теплых месяцев.

Зелень и пряные культуры

После картофеля также можно сажать различные пряные травы и зелень, такие как укроп, петрушка, кинза и салат. Эти культуры растут быстро, и у них короткий вегетационный период, что позволяет использовать освободившуюся площадь в огороде максимально эффективно. Зелень также помогает улучшить структуру почвы, а ее корни обогащают землю микроэлементами.

Правильный выбор культур для посадки после картофеля значительно повлияет на урожайность ваших овощей и здоровье почвы. Севооборот — это важный аспект агрономии, который поможет сохранить питательные вещества в почве и избежать накопления болезней. Рассмотренные в статье варианты — лишь некоторые из множества возможных, но они доказали свою эффективность и популярность среди садоводов. Применяя эти рекомендации, вы можете не только улучшить качество ваших урожаев, но и внести разнообразие в свой огород!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Авокадо за секунды: новая технология в ресторанах
Недвижимость
Авокадо за секунды: новая технология в ресторанах Аудио 
Как оставаться активным после 50: 5 упражнений, которые помогут
Здоровье
Как оставаться активным после 50: 5 упражнений, которые помогут Аудио 
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Экономика и бизнес
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Эти тренды пора забыть! Вот что меняется в дизайне интерьера в 2025 году
США признали неспособность помочь Украине поставками оружия
Этот простой тест определит качество незамерзайки
Почему нельзя повторно замораживать курицу: важное предупреждение
Как игрунки используют звуки для обращения к своим сородичам
Основные правила японского образа жизни для поддержания идеальной формы
Регина Тодоренко показала честное фото после долгой борьбы со сколиозом 
Успех России в конфликте с Украиной может обойтись США в $808 млрд к 2029 году
Как подготовиться к идеальному походу с палатками
Астрономы раскрыли тайну мощного радиовсплеска из глубин Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.