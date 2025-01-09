Почему плохо растёт огород на окне?

Причин у плохого роста растений в огороде на окне может быть много. Они могут также сочетаться друг с другом.
К самым частым причинам можно отнести:
- постоянные сквозняки;
- сухой воздух в помещении;
- редкий или наоборот частый полив;
- неправильное внесение подкормок;
- неверно подобранные удобрения;
- нашествие вредителей.
Важно: для огорода на окне необходимо выбирать только самоопыляемые сорта, в противном случае ждать урожай не стоит.
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