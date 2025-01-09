Почему плохо растёт огород на окне?

0:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Причин у плохого роста растений в огороде на окне может быть много. Они могут также сочетаться друг с другом.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рассада томатов

К самым частым причинам можно отнести:

- постоянные сквозняки;

- сухой воздух в помещении;

- редкий или наоборот частый полив;

- неправильное внесение подкормок;

- неверно подобранные удобрения;

- нашествие вредителей.

Важно: для огорода на окне необходимо выбирать только самоопыляемые сорта, в противном случае ждать урожай не стоит.