Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать с водой от макарон? С её помощью можно кое-что приготовить
Как защитить аккумулятор автомобиля зимой и летом: практические советы
Офтальмолог Левина рассказала, как сохранить здоровье глаз
Масштабное бедствие в Калифорнии: его объявил Байден в связи с лесными пожарами
Как морские актинии ловят муравьев: загадка питания хищников
Скинуть 10 килограмм и сделать тренировку эффективнее помогут эти упражнения
Жених Ксении Бородиной пожаловался на обман со стороны бывшей жены
OMV начнёт поставки газа из Чёрного моря в Германию с 2027 года
Как легко похудеть, правильно считая калории: секреты успешных расчётов

Почему плохо растёт огород на окне?

0:31
Садоводство

Причин у плохого роста растений в огороде на окне может быть много. Они могут также сочетаться друг с другом.

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рассада томатов

К самым частым причинам можно отнести:

- постоянные сквозняки;

- сухой воздух в помещении; 

- редкий или наоборот частый полив; 

- неправильное внесение подкормок; 

- неверно подобранные удобрения; 

- нашествие вредителей. 

Важно: для огорода на окне необходимо выбирать только самоопыляемые сорта, в противном случае ждать урожай не стоит.

 

 

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Пять водительских привычек, которые изнашивают авто
Авто
Пять водительских привычек, которые изнашивают авто Аудио 
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Наука и техника
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами Аудио 
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Последние материалы
Офтальмолог Левина рассказала, как сохранить здоровье глаз
Масштабное бедствие в Калифорнии: его объявил Байден в связи с лесными пожарами
Как морские актинии ловят муравьев: загадка питания хищников
Скинуть 10 килограмм и сделать тренировку эффективнее помогут эти упражнения
Жених Ксении Бородиной пожаловался на обман со стороны бывшей жены
OMV начнёт поставки газа из Чёрного моря в Германию с 2027 года
Как легко похудеть, правильно считая калории: секреты успешных расчётов
Декор, который рушит стиль: вещи в интерьере, которые кричат о плохом вкусе
Почему листья замии загибаются вниз?
Почему кошки трутся о ноги и перебирают лапами? Названы основные причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.