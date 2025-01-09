Почему листья замии загибаются вниз?

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Часто случается, что листья у замии склоняются вниз. Почему это происходит и чем можно помочь растению.

Фото: creativecommons.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Замиокулькас

Первая причина — переувлажнение или недостаточный полив.

Слишком обильный полив может привести к гниению корней, что ослабляет растение. При недостаточном поливе листья растения склоняются вниз, потому что растение не может должным образом поддерживать тургор листьев и стеблей. Поливать нужно только тогда, когда почва сухая.

Вторая причина — дефицит света.

Замия любит рассеянный свет и плохо переносит прямые солнечные лучи. Если растение не получает достаточного количества света для фотосинтеза, оно не может поддерживать должным образом форму листа.

Третья причина — дефицит питательных веществ.

Если растение в течение длительного времени не получает должного питания, листья загибаются книзу. Медленный рост и пожелтение листьев также могут указывать на то, что в почве недостаточно питательных веществ. Подкармливайте замию сбалансированным удобрением для комнатных растений 1 раз в месяц в период активной вегетации с весны по осень.

Четвёртая причина — неправильная температура или влажность.

Замия — растение из тропического климата, поэтому низкая температура и слишком сухой воздух вызывают загибание листьев. Поддерживайте температуру в диапазоне 18-26 градусов и избегайте сквозняков. Поставьте в помещении увлажнитель.

Пятая причина — естественное старение.

Удалите засохшие или загнувшиеся листья, чтобы освободить место для новых. Убедитесь, что старение не сопровождается другими проблемами, описанными выше.

Уточнения

Замия (лат. Zamia) — род голосеменных растений семейства Замиевые (лат. Zamiaceae), где является типовым. Род включает около 58 видов, распространенных в тропических и субтропических районах Южной, Центральной и Северной Америки.

