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Чем подкормить горох для быстрого роста? Так вы повысите и урожайность

1:15
Садоводство

Чем лучше подкормить горох

Для подкормки гороха хорошо подходит органический раствор навоза или перегноя. Подкармливают растение труднорастворимыми соединениями фосфора.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Jamain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горох

Осенью, при перекопке огорода, опытные садоводы рекомендуют вносить под горох фосфорные и калийные удобрения. Древесная зола или табачная пыль помогают отпугнуть вредителей от гороха. Для этого растение необходимо раз в неделю посыпать порошковой смесью.

Что нужно гороху для хорошего урожая

Чтобы обеспечить большой урожай гороха, важно выбрать легкую и плодородную почву для выращивания. Бедные почвы и избыток азота не подходят для выращивания. Также важно выбрать для посадки растения хорошо освещенное место в саду.

Кроме того, горох плохо переносит ветреные места со сквозняками. Если стоит сухая погода, поливайте растение 1-2 раза в неделю и подкармливайте дополнительно. Первую подкормку следует проводить после того, как рассада разовьется на 8-10 см. Горох также нужно регулярно удобрять и поливать в период цветения.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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