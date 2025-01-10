Чем подкормить горох для быстрого роста? Так вы повысите и урожайность

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чем лучше подкормить горох

Для подкормки гороха хорошо подходит органический раствор навоза или перегноя. Подкармливают растение труднорастворимыми соединениями фосфора.

Фото: commons.wikimedia.org by Jamain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горох

Осенью, при перекопке огорода, опытные садоводы рекомендуют вносить под горох фосфорные и калийные удобрения. Древесная зола или табачная пыль помогают отпугнуть вредителей от гороха. Для этого растение необходимо раз в неделю посыпать порошковой смесью.

Что нужно гороху для хорошего урожая

Чтобы обеспечить большой урожай гороха, важно выбрать легкую и плодородную почву для выращивания. Бедные почвы и избыток азота не подходят для выращивания. Также важно выбрать для посадки растения хорошо освещенное место в саду.

Кроме того, горох плохо переносит ветреные места со сквозняками. Если стоит сухая погода, поливайте растение 1-2 раза в неделю и подкармливайте дополнительно. Первую подкормку следует проводить после того, как рассада разовьется на 8-10 см. Горох также нужно регулярно удобрять и поливать в период цветения.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

