Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему нельзя часто пить свежевыжатый сок?
Итальянский пиццайоло попал в плен ВСУ под Купянском: в прошлом году он пошёл на СВО добровольцем
Лёд возрастом 1,2 миллиона лет: что узнали учёные?
Тайная жизнь под океаном: гигантские черви в подводных пещерах
Простой способ наполнить салон свежим ароматом
Как ИИ используется в преступлениях: подробности первых случаев
Ветврач назвал 5 самых опасных для животных продуктов
Посудомойка на кухне: ключевые моменты, о которых стоит помнить
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания

Исследование: каждый седьмой человек считает своё комнатное растение членом семьи

2:11
Садоводство

В ходе недавнего исследования австралийские учёные попросили 115 человек в возрасте от 18 до 69 лет описать свои отношения с домашними растениями, пишет Daily Mail.

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Результаты показали, что 14% людей чувствуют глубокую связь со своими зелёными любимцами и воспринимают их как членов семьи. Ещё 42% опрошенных также отметили эмоциональную привязанность к растениям.

Так, 28-летний молодой человек признался учёным, что его растения для него "как дети". А одна женщина рассказала, что часто поливает цветы и заботится о них, как о членах семьи. 48-летний мужчина каждый день разговаривает со своими растениями, потому что очень их любит.

Это явление наблюдается на фоне растущей популярности в социальных сетях фотографий с декоративными растениями в горшках, а продажи этих товаров значительно возросли во время пандемии и после неё.

Возможно, люди испытывают столь сильные чувства к своим комнатным растениям потому, что уход за ними приносит им реальное ощущение цели и удовлетворения.

Раньше комнатные растения были скорее декоративным элементом, чем-то вроде мебели. Однако теперь люди не только изучают уход за ними, но и знают их точные научные названия. Некоторые даже говорят, что очень переживают, когда их растения теряют листья или начинают увядать.

Интересно, что доля мужчин, испытывающих такие нежные чувства, значительно ниже, чем у женщин: 12% респондентов заявили, что не имеют "отношений" с домашними цветами.

Недавнее исследование, проведённое при поддержке Королевского садоводческого общества, показало, что люди предпочитают округлые формы растений и что их здоровый внешний вид важен для хорошего самочувствия.

Участники исследования рассказали, что растения положительно влияют на их эмоциональное состояние, снижают уровень стресса и улучшают микроклимат в помещении.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Наука и техника
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше Аудио 
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Садоводство, цветоводство
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта Аудио 
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Русский князь круто поставил на место Робинзона Крузо Игорь Буккер Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Последние материалы
Упражнения для сильной спины: лучшие варианты для дома
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Пчелы в доме? 5 народных методов для борьбы с ними
Серотонин не делает нас счастливыми: 5 разоблачений о гормонах
Индексация пенсий — что ждать пенсионерам в феврале 2025 года
Непокорённая высота: Феномен зимних туристов начинает доминировать в чешских горах
Климатический кризис: прошедший год побил рекорды роста мировых температур
Ухаживайте за кожей зимой именно так, и у вас не будет проблем
Где находится самый длинный мост в мире?
Ослепление дальним светом: простые шаги для безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.