Исследование: каждый седьмой человек считает своё комнатное растение членом семьи

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В ходе недавнего исследования австралийские учёные попросили 115 человек в возрасте от 18 до 69 лет описать свои отношения с домашними растениями, пишет Daily Mail.

Фото: Freepik by senivpetro Хозяйка с цветком

Результаты показали, что 14% людей чувствуют глубокую связь со своими зелёными любимцами и воспринимают их как членов семьи. Ещё 42% опрошенных также отметили эмоциональную привязанность к растениям.

Так, 28-летний молодой человек признался учёным, что его растения для него "как дети". А одна женщина рассказала, что часто поливает цветы и заботится о них, как о членах семьи. 48-летний мужчина каждый день разговаривает со своими растениями, потому что очень их любит.

Это явление наблюдается на фоне растущей популярности в социальных сетях фотографий с декоративными растениями в горшках, а продажи этих товаров значительно возросли во время пандемии и после неё.

Возможно, люди испытывают столь сильные чувства к своим комнатным растениям потому, что уход за ними приносит им реальное ощущение цели и удовлетворения.

Раньше комнатные растения были скорее декоративным элементом, чем-то вроде мебели. Однако теперь люди не только изучают уход за ними, но и знают их точные научные названия. Некоторые даже говорят, что очень переживают, когда их растения теряют листья или начинают увядать.

Интересно, что доля мужчин, испытывающих такие нежные чувства, значительно ниже, чем у женщин: 12% респондентов заявили, что не имеют "отношений" с домашними цветами.

Недавнее исследование, проведённое при поддержке Королевского садоводческого общества, показало, что люди предпочитают округлые формы растений и что их здоровый внешний вид важен для хорошего самочувствия.

Участники исследования рассказали, что растения положительно влияют на их эмоциональное состояние, снижают уровень стресса и улучшают микроклимат в помещении.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).



