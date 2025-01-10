Что можно посадить на том месте, где росли огурцы?

Огурцы забирают из почвы максимальное количество питательных веществ, поэтому после них рекомендуется высаживать культуры, которые не требуют особого ухода и питания.
— Среди подходящих вариантов:
рапс; горчица; люпин; масличная редька; озимая рожь.
— Из овощных культур и зелени после огурцов можно посадить:
морковь; сельдерей; петрушку; лук; чеснок; укроп.
Перед их посадкой в почву, на которой в прошлом сезоне росли огурцы, вносят комплексное минеральное удобрение.
— Важно помнить, что после огурцов не стоит сажать бахчевые или кабачки, так как оскудевшая почва может оставить вас без урожая.
— Для посадки картофеля после огурцов рекомендуется использовать органические удобрения. Если же их нет, то можно заменить минеральными.
— На грядке после огурцов также хорошо будут расти: горох, бобы, фасоль, соя и вигна.
После уборки урожая бобовых рекомендуется обрезать их, не вырывая с корнем. Перегнивая, корни обогатят почву органическими веществами и сделают её более рыхлой.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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