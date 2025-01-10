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Что можно посадить на том месте, где росли огурцы?

1:13
Садоводство

Огурцы забирают из почвы максимальное количество питательных веществ, поэтому после них рекомендуется высаживать культуры, которые не требуют особого ухода и питания.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы

— Среди подходящих вариантов:

рапс; горчица; люпин; масличная редька; озимая рожь.

— Из овощных культур и зелени после огурцов можно посадить:

морковь; сельдерей; петрушку; лук; чеснок; укроп.

Перед их посадкой в почву, на которой в прошлом сезоне росли огурцы, вносят комплексное минеральное удобрение.

— Важно помнить, что после огурцов не стоит сажать бахчевые или кабачки, так как оскудевшая почва может оставить вас без урожая.

— Для посадки картофеля после огурцов рекомендуется использовать органические удобрения. Если же их нет, то можно заменить минеральными.

— На грядке после огурцов также хорошо будут расти: горох, бобы, фасоль, соя и вигна.

После уборки урожая бобовых рекомендуется обрезать их, не вырывая с корнем. Перегнивая, корни обогатят почву органическими веществами и сделают её более рыхлой.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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