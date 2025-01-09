Посадите черенок розы в картошку! Результат вас удивит

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для успешного укоренения черенка необходимо подготовить клубень картофеля: промыть его и поместить в морозильную камеру на ночь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

В процессе заморозки в клубне вырабатываются гормоны, такие как ауксин, которые способствуют формированию корней.

Например, можно укоренить розу из букета. Для этого необходимо срезать верхнюю часть стебля, укоротить его на 2-3 см снизу и удалить нижние листья.

Затем черенок нужно воткнуть в мягкую, оттаявшую картофелину, погрузив в неё нижний узел. После этого черенок следует посадить в горшок с грунтом и полить раствором сенной палочки или другим антигрибковым средством, которое защитит черенок и молодые корни от гниения. Затем горшок нужно накрыть пакетом и поставить в светлое, тёплое место.

Таким образом можно черенковать любые растения, и успех гарантирован на 100%!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

