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Посадите черенок розы в картошку! Результат вас удивит

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Садоводство

Для успешного укоренения черенка необходимо подготовить клубень картофеля: промыть его и поместить в морозильную камеру на ночь.

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

В процессе заморозки в клубне вырабатываются гормоны, такие как ауксин, которые способствуют формированию корней.

Например, можно укоренить розу из букета. Для этого необходимо срезать верхнюю часть стебля, укоротить его на 2-3 см снизу и удалить нижние листья.

Затем черенок нужно воткнуть в мягкую, оттаявшую картофелину, погрузив в неё нижний узел. После этого черенок следует посадить в горшок с грунтом и полить раствором сенной палочки или другим антигрибковым средством, которое защитит черенок и молодые корни от гниения. Затем горшок нужно накрыть пакетом и поставить в светлое, тёплое место.

Таким образом можно черенковать любые растения, и успех гарантирован на 100%!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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