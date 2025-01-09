Когда и чем подкормить рассаду помидоров

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для получения здоровой и крепкой рассады помидоров необходимо обеспечить её своевременными подкормками.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада томатов

— Первый раз рассаду подкармливают после пикировки (когда растения приживутся и тронутся в рост). Для этого в 10 литрах воды разводят 8-12 граммов аммиачной селитры, 40 граммов суперфосфата и 7-10 граммов сульфата калия.

— Через 8-10 дней рассаду томатов подкармливают повторно. Для этого можно использовать либо перебродивший куриный помёт (1:10-12) с добавлением суперфосфата (60 граммов на 10 литров раствора), либо смесь минеральных удобрений — 15-18 граммов аммиачной селитры, 70-80 граммов суперфосфата и 20-25 граммов сульфата калия на 10 литров воды.

— Третью подкормку проводят за несколько дней до высадки в грунт. В 10 литрах воды растворяют 10 граммов аммиачной селитры, 40 граммов суперфосфата и 60 граммов сульфата калия.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

