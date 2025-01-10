Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем подкормить горох для быстрого роста? Так вы повысите и урожайность
Носки и туфли: инструкция для стильных экспериментов
Стоит ли пить молоко при бронхите?
Как правильно мыть машину зимой, чтобы не примерзли двери
Хотите железные предплечья? Начните с этого упражнения
Украина столкнулась с рекордным госдолгом
Куда отправиться в Новой Зеландии: рай для искателей приключений
Как стать другом бездомной кошке: 5 полезных шагов
Как обнаружили галактики, которые почти невозможно увидеть

Гортензия будет красиво и пышно цвести, если соблюдать такие условия посадки

1:19
Садоводство

Идеальные условия

  1. Почва: влажная, хорошо дренированная почва очень важна.
  2. Солнечный свет: лучше всего подходит пятнистая тень — избегайте полного солнца или глубокой тени.
  3. Расположение: места, выходящие на юг, могут быть слишком солнечными. Стены, обращенные на север, идеально подходят для вьющихся гортензий.
  4. Защита от замерзания: избегайте морозных карманов и сильного ветра.

pH почвы 

pH почвы влияет на цвет цветка. Кислая почва (pH < 6,0) дает синие цветы. Нейтральная или щелочная почва (pH > 7,0) приводит к розовому цветению.

Гортензия
Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия

Посадка гортензии

  1. Сроки: лучше всего весна или осень.
  2. Подготовка почвы: используйте влагоудерживающие органические вещества (компост или хорошо перепревший навоз), если ваша почва легкая. Перед посадкой хорошо полейте растение. Никогда не сажайте глубже первоначального уровня горшка.
  3. Мульча: после посадки примените листовую плесень или хорошо перепревший навоз/компост.
  4. Полив: поддерживайте растение хорошо политым в течение первой весны и лета.

 

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Садоводство, цветоводство
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта Аудио 
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда Аудио 
Декор, который рушит стиль: вещи в интерьере, которые кричат о плохом вкусе
Недвижимость
Декор, который рушит стиль: вещи в интерьере, которые кричат о плохом вкусе Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Как оставаться активным после 50: 5 упражнений, которые помогут
Как оставаться активным после 50: 5 упражнений, которые помогут
Последние материалы
Куда отправиться в Новой Зеландии: рай для искателей приключений
Как стать другом бездомной кошке: 5 полезных шагов
Как обнаружили галактики, которые почти невозможно увидеть
Как приготовить нежнейшие сырники: три кулинарных секрета
Окно с секретом: как использовать аптечное средство для экономии на отоплении
Как выбрать надежный автомобиль: пять шагов, которые сэкономят ваши деньги
8 стильных зимних образов для катка: согреваемся с шиком
Картофельная пицца, которая затмит итальянскую классику
Гортензия будет красиво и пышно цвести, если соблюдать такие условия посадки
Как просыпаться рано и чувствовать себя отдохнувшим: шесть проверенных способов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.