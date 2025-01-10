Гортензия будет красиво и пышно цвести, если соблюдать такие условия посадки

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Идеальные условия

Почва: влажная, хорошо дренированная почва очень важна. Солнечный свет: лучше всего подходит пятнистая тень — избегайте полного солнца или глубокой тени. Расположение: места, выходящие на юг, могут быть слишком солнечными. Стены, обращенные на север, идеально подходят для вьющихся гортензий. Защита от замерзания: избегайте морозных карманов и сильного ветра.

pH почвы

pH почвы влияет на цвет цветка. Кислая почва (pH < 6,0) дает синие цветы. Нейтральная или щелочная почва (pH > 7,0) приводит к розовому цветению.

Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Посадка гортензии

Сроки: лучше всего весна или осень. Подготовка почвы: используйте влагоудерживающие органические вещества (компост или хорошо перепревший навоз), если ваша почва легкая. Перед посадкой хорошо полейте растение. Никогда не сажайте глубже первоначального уровня горшка. Мульча: после посадки примените листовую плесень или хорошо перепревший навоз/компост. Полив: поддерживайте растение хорошо политым в течение первой весны и лета.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

