Не упустите шанс увидеть цветение: 10 домашних растений с удивительными цветами

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, какие удивительные цветущие растения могут скрываться в вашем доме, но оставаться незамеченными? Есть множество домашних растений, которые радуют своим цветением, однако из-за особенностей роста их цветы остаются вне поля зрения. Давайте рассмотрим десять из них.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Аспарагус. Этот комнатный цветок способен удивить своими цветами, хотя мы часто его не замечаем. Его маленькие белые цветки, распускающиеся в конце весны, создают нежный аромат.

Сансевиерия. В обиходе известна как "щучий хвост". В период цветения, обычно летом, появляются трубчатые цветы, которые могут быть белыми или желтыми, но их редко видят.

Гузмания. Эти экзотические растения цветут очень ярко, но цветы долго не живут. Они имеют красивые соцветия, которые привлекают внимание, но могут скрываться под зелеными листьями.

Фиалка. Пожалуй, одно из самых популярных комнатных растений. Несмотря на свою известность, многие не видят её цветения из-за того, что фиалки могут долго не цвести, однако их цветы потрясающие.

Фикус. На первый взгляд, это лишь декоративное зелёное растение, но при должном уходе оно может порадовать своими цветами, хотя они и не очень заметны.

Хлорофитум. Это растение с длинными зелеными листьями также может удивить мелкими белыми цветами, которые появляются летом.

Спатифиллум. Известен также как "женское счастье". Его белые цветы похожи на ухо, и они могут появляться в любое время года, но мы часто не обращаем на них внимания.

Кливия. Этот яркий цветок с оранжевыми соцветиями может быть в вашем доме, но при этом его цветение может происходить в тени.

Папоротник. Хотя он известен как декоративное растение, его цветы могут распускаться, но мы не всегда их замечаем.

Драцена. Это еще одно из тех растений, которые мы не связываем с цветами, однако при хороших условиях они тоже могут цвести.

Каждое из этих растений может стать настоящей находкой для вашего интерьера, если вы обеспечите им правильный уход и условия для цветения.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

