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Пять безумно красивых хвойных растений для вашего сада

2:06
Садоводство

Не секрет, что хвойные растения привносят особую атмосферу в любой сад. Но знаете ли вы, что некоторые из них могут похвастаться не только густыми кронами и яркой зеленью, но и невероятно красивыми шишками? Давайте познакомимся с пятью хвойными культурами, которые не только украсит ваш участок, но и удивят своей оригинальностью.

Шишка
Фото: Freepik by wirestock
Шишка
  • Сосна обыкновенная. Эти шишки растут как в одиночных экземплярах, так и группами, их величественный вид привлекает внимание. Зрелые шишки обладают светло-коричневым цветом и имеют длину до 10 см. Они не только декоративны, но и служат источником семян, которые любят птицы.
  • Ель колючая. У этого вида ели очень привлекательные шишки, достигающие 10 см в длину. Их шишки сначала зеленые, но по мере созревания становятся светло-коричневыми. Эта ель идеально подходит для небольших садов благодаря своей компактной форме.
  • Кедр атласский. Этот хвойник имеет шишки, которые могут вырасти до 12 см в длину и обладают необычным фиолетовым оттенком. Эти шишки с закрученными чешуями выглядят очень экзотично и добавляют декоративности вашему саду.
  • Лиственница сибирская. Необычные шишки этой лиственницы достигают 5 см в длину и имеют гладкую поверхность. Их зеленоватый цвет создает яркий контраст с яркими осенними красками листвы.
  • Сосна черная. Эта сосна славится своими крупными, до 8 см в длину, шишками, которые сначала зеленые, а потом становятся коричневыми. Они привлекают не только своей декоративностью, но и ароматом, который наполняет воздух.

Выбирая хвойные растения для своего сада, помните, что их шишки могут стать не только украшением, но и интересной деталью, придающей вашему участку уникальность.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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