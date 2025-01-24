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Вкусные открытия: что посадить в этом году, чтобы удивить всех

2:20
Садоводство

Задумывались о том, какие необычные плодовые растения могут украсить ваш сад? Если вы хотите поразить гостей и порадовать себя новыми вкусами, обратите внимание на эти десять интересных культур, которые стоит посадить в этом году.

Абрикос
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикос
  • Питахайя (драконов фрукт). Своим необычным внешним видом и сладким вкусом этот экзотический фрукт точно привлечет внимание. Он требует много солнца и хорошей дренажной почвы.
  • Личи. Этот плод обладает не только ярким вкусом, но и потрясающим ароматом. Личи любит тепло и не переносит заморозков, поэтому лучше всего подходит для теплого климата.
  • Бок Чой (мангостин). Манго с уникальной сладостью, которое подходит для различных блюд. Лучше всего растет в теплом климате, но также можно попробовать вырастить его в теплице.
  • Маракуйя. Сочные плоды этого растения не только вкусны, но и невероятно полезны. Она прекрасно адаптируется к различным условиям, но требует регулярного полива.
  • Кивано (плод рога). Этот экзотический плод не только эффектно выглядит, но и обладает интересным вкусом. Он хорошо растет в теплых и солнечных местах.
  • Хурма. Этот фрукт отличается сладким вкусом и высокой питательной ценностью. Хурма предпочитает хорошо дренированную почву и много света.
  • Физалис. Плоды этого растения похожи на маленькие помидоры и имеют уникальный сладко-кислый вкус. Физалис легко вырастить и он не требует особых условий.
  • Саподилла. Этот фрукт с невероятно сладким вкусом становится все более популярным. Он лучше всего растет в теплых климатах и требует много солнца.
  • Клюква. Эта ягода не только вкусная, но и полезная. Она любит влажные условия и может стать отличным дополнением к вашему саду.
  • Годжи. Ягоды годжи славятся своими полезными свойствами. Эти растения хорошо растут в умеренном климате и требуют минимального ухода.

Пробуйте что-то новое и разнообразьте свой сад необычными плодами, которые порадуют вас и ваших близких.

Уточнения

Год — внесистемная единица измерения времени, которая исторически в большинстве культур означала однократный цикл смены сезонов (весна, лето, осень, зима).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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