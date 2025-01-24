Вкусные открытия: что посадить в этом году, чтобы удивить всех

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Задумывались о том, какие необычные плодовые растения могут украсить ваш сад? Если вы хотите поразить гостей и порадовать себя новыми вкусами, обратите внимание на эти десять интересных культур, которые стоит посадить в этом году.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикос

Питахайя (драконов фрукт). Своим необычным внешним видом и сладким вкусом этот экзотический фрукт точно привлечет внимание. Он требует много солнца и хорошей дренажной почвы.

Личи. Этот плод обладает не только ярким вкусом, но и потрясающим ароматом. Личи любит тепло и не переносит заморозков, поэтому лучше всего подходит для теплого климата.

Бок Чой (мангостин). Манго с уникальной сладостью, которое подходит для различных блюд. Лучше всего растет в теплом климате, но также можно попробовать вырастить его в теплице.

Маракуйя. Сочные плоды этого растения не только вкусны, но и невероятно полезны. Она прекрасно адаптируется к различным условиям, но требует регулярного полива.

Кивано (плод рога). Этот экзотический плод не только эффектно выглядит, но и обладает интересным вкусом. Он хорошо растет в теплых и солнечных местах.

Хурма. Этот фрукт отличается сладким вкусом и высокой питательной ценностью. Хурма предпочитает хорошо дренированную почву и много света.

Физалис. Плоды этого растения похожи на маленькие помидоры и имеют уникальный сладко-кислый вкус. Физалис легко вырастить и он не требует особых условий.

Саподилла. Этот фрукт с невероятно сладким вкусом становится все более популярным. Он лучше всего растет в теплых климатах и требует много солнца.

Клюква. Эта ягода не только вкусная, но и полезная. Она любит влажные условия и может стать отличным дополнением к вашему саду.

Годжи. Ягоды годжи славятся своими полезными свойствами. Эти растения хорошо растут в умеренном климате и требуют минимального ухода.

Пробуйте что-то новое и разнообразьте свой сад необычными плодами, которые порадуют вас и ваших близких.

Уточнения

Год — внесистемная единица измерения времени, которая исторически в большинстве культур означала однократный цикл смены сезонов (весна, лето, осень, зима).

