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Рассказываем, как выбрать идеальный грунт для огурцов и кабачков

1:42
Садоводство

Как выбрать идеальную почву для рассады огурцов и кабачков? Это важный вопрос, особенно если вы хотите добиться здоровых растений. Неправильный выбор грунта может стать причиной проблем при пересадке. Чтобы избежать неприятностей, стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов.

Семена
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Семена

Смешайте несколько компонентов, чтобы создать оптимальную среду. К примеру, сочетание торфа и перегноя обеспечит растения питательными веществами. Это помогает создать легкую и воздушную структуру почвы, что особенно важно для молодых растений. Убедитесь, что у вашего грунта достаточно дренажа, чтобы избежать застоя воды. Добавление вермикулита или перлита способствует улучшению дренажа и аэрации.

Температура почвы также играет важную роль. Для успешного прорастания семян огурцов и кабачков она должна быть не ниже 20°C. Не забывайте о регулярном поливе. Слишком много влаги может привести к гниению корней, а недостаток — к подсыханию растений.

При использовании готовых смесей выбирайте специализированные, предназначенные для овощей. Они часто обогащены микроэлементами, что значительно улучшает старт для ваших растений.

Если у вас есть доступ к природным материалам, используйте компост. Он улучшает структуру почвы и насыщает её полезными веществами.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать идеальные условия для рассады огурцов и кабачков, что обеспечит крепкие и здоровые растения, готовые к пересадке.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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