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Почему не все соседи хороши: растения, которых стоит держать подальше

1:32
Садоводство

При планировании сада важно помнить, что не все растения могут соседствовать друг с другом. Некоторые пары могут негативно влиять друг на друга, что приводит к плохому росту и снижению урожайности. Вот список из семи растений, которые не стоит сажать рядом.

Посадка растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Посадка растения

Первое, что стоит учесть, это помидоры. Они не уживаются с картофелем. Оба растения относятся к одному семейству, что увеличивает риск заболеваний, а также конкуренцию за питательные вещества. Поэтому лучше рассадить их подальше друг от друга.

Также не стоит сажать морковь рядом с укропом. Укроп выделяет вещества, которые могут подавлять рост моркови. Поэтому их лучше разделить на разные участки.

Лук и бобы — еще одна плохая комбинация. Лук тормозит рост бобов, в то время как бобы негативно влияют на лук. Так что лучше держать их на расстоянии друг от друга.

Капуста не совместима с клубникой. Эти растения имеют разные требования к питательным веществам, и клубника может пострадать от конкуренции с капустой.

А вот перец и базилик — отличные соседи, которые дополняют друг друга, так что не забывайте о дружелюбных комбинациях.

Наконец, не стоит забывать о том, что расстояние между растениями тоже важно. Правильное размещение поможет избежать многих проблем, а также сделает ваш сад более гармоничным и продуктивным.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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