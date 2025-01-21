Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоимость квартир в России взлетит: на сколько процентов поднимутся цены?
Прокатился с ветерком: депутат назвал альтернативу западным иномаркам премиум-класса
Ловушки ремонта: как не испортить квартиру перед продажей
Диван или кровать: что лучше для маленькой квартиры
Трампу не нужен мир: почему президент США не боится полного разгрома ВСУ?
Будут ли пошлины Трампа ощутимыми для экономики БРИКС — мнение эксперта
Как подготовиться к сдаче анализов крови: пошаговое руководство
Война на грядке: разбираемся с проволочником раз и навсегда
Названо лучшее время суток для проведения операций на сердце

Рассказываем, как помочь деревьям выжить в теплые зимы

1:42
Садоводство

Зимы становятся теплее, и это вызывает неожиданное поведение деревьев. Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда их деревья, казалось бы, готовы к весне, внезапно замерзают. Почему это происходит и как можно предотвратить такие ситуации?

Зима
Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зима

Во-первых, изменение температуры приводит к неправильному восприятию сезонов растениями. Деревья начинают расти раньше времени, распуская почки. Когда приходит резкое похолодание, эти почки могут быть повреждены. Особенно уязвимыми оказываются сорта, не приспособленные к резким колебаниям температур.

Во-вторых, в тёплую зиму деревья не получают достаточного количества холода, что также негативно сказывается на их здоровье. Это приводит к тому, что они становятся менее устойчивыми к заморозкам, поскольку не проходят нужную стадию зимней закалки.

Чтобы защитить деревья от неожиданных морозов, садоводы могут принять ряд мер. Например, рекомендуется укрывать молодые саженцы агроволокном или использовать мульчу для утепления корней. Также важно обеспечить растения достаточным количеством влаги, чтобы они могли адаптироваться к изменениям температуры.

Кроме того, полезно проводить обрезку деревьев в осенний период, чтобы уменьшить вероятность повреждения ветвей. Правильная обрезка также способствует формированию более крепкой кроны, что делает деревья менее уязвимыми к внешним факторам.

Таким образом, следуя этим рекомендациям, можно существенно повысить шансы деревьев пережить зимние капризы без потерь.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как жить на 30 тысяч рублей в месяц и при этом откладывать на чёрный день
Экономика и бизнес
Как жить на 30 тысяч рублей в месяц и при этом откладывать на чёрный день Аудио 
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Недвижимость
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют Аудио 
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе Дмитрий Плотников
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Последние материалы
Стоимость квартир в России взлетит: на сколько процентов поднимутся цены?
Прокатился с ветерком: депутат назвал альтернативу западным иномаркам премиум-класса
Ловушки ремонта: как не испортить квартиру перед продажей
Диван или кровать: что лучше для маленькой квартиры
Трампу не нужен мир: почему президент США не боится полного разгрома ВСУ?
Будут ли пошлины Трампа ощутимыми для экономики БРИКС — мнение эксперта
Как подготовиться к сдаче анализов крови: пошаговое руководство
Война на грядке: разбираемся с проволочником раз и навсегда
Названо лучшее время суток для проведения операций на сердце
После этих свиных рёбрышек муж забудет про любовницу: супер простой и вкусный рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.