Рассказываем, как помочь деревьям выжить в теплые зимы

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимы становятся теплее, и это вызывает неожиданное поведение деревьев. Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда их деревья, казалось бы, готовы к весне, внезапно замерзают. Почему это происходит и как можно предотвратить такие ситуации?

Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зима

Во-первых, изменение температуры приводит к неправильному восприятию сезонов растениями. Деревья начинают расти раньше времени, распуская почки. Когда приходит резкое похолодание, эти почки могут быть повреждены. Особенно уязвимыми оказываются сорта, не приспособленные к резким колебаниям температур.

Во-вторых, в тёплую зиму деревья не получают достаточного количества холода, что также негативно сказывается на их здоровье. Это приводит к тому, что они становятся менее устойчивыми к заморозкам, поскольку не проходят нужную стадию зимней закалки.

Чтобы защитить деревья от неожиданных морозов, садоводы могут принять ряд мер. Например, рекомендуется укрывать молодые саженцы агроволокном или использовать мульчу для утепления корней. Также важно обеспечить растения достаточным количеством влаги, чтобы они могли адаптироваться к изменениям температуры.

Кроме того, полезно проводить обрезку деревьев в осенний период, чтобы уменьшить вероятность повреждения ветвей. Правильная обрезка также способствует формированию более крепкой кроны, что делает деревья менее уязвимыми к внешним факторам.

Таким образом, следуя этим рекомендациям, можно существенно повысить шансы деревьев пережить зимние капризы без потерь.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

