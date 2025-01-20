Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мужчинам не место в женском спорте! Трамп снова высказался против трансгендеров на турнирах
Немецкие автоконцерны опасаются контрмер Китая
Топ-7 инструментов для ремонта: будьте готовы к любым задачам
Мочевая кислота: почему она может быть выше или ниже уровня нормы?
Как выбрать полезный хлеб: признаки качества и опасные ловушки
Празднующая день рождения Волочкова высказалась о своей многострадальной судьбе
Универсальные идеи маникюра, которые подойдут для любой ситуации
Новый тренд в кофейной культуре: лавровый лист в чашке
Как помочь питомцу при переломе: простые шаги, которые спасут жизнь

Эти сорта моркови подарят вам отличный урожай

1:50
Садоводство

Выбор сорта моркови может стать решающим фактором для получения богатого урожая. Многим садоводам известен секрет: именно от сорта зависит не только количество, но и качество корнеплодов. Какие же сорта заслуживают вашего внимания в этом сезоне?

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

В первую очередь, обратите внимание на "Торнадо". Этот сорт отличается высокой урожайностью и сладким вкусом. Корнеплоды гладкие, хорошо хранятся, что делает их отличным выбором для зимнего хранения.

Другим интересным вариантом является "Нантская". Этот классический сорт славится своей сочностью и ярким оранжевым цветом. Он идеально подходит как для свежего потребления, так и для переработки.

"Морковка" — это гибрид, который уверенно покоряет сердца садоводов. Он устойчив к заболеваниям и при этом обладает высокой урожайностью. Плоды небольшого размера, но их много, и они отличаются насыщенным вкусом.

Не забудьте о "Шантане". Этот сорт известен своей стойкостью к неблагоприятным условиям, а также прекрасными вкусовыми качествами.

"Данила" и "Каскад" также отлично подойдут для вашего огорода. Оба сорта проявляют высокую продуктивность и устойчивость к болезням.

Сорт "Фламина" удивит вас не только своим вкусом, но и оригинальной формой. Он станет настоящим украшением вашего стола.

Наконец, обратите внимание на "Кубанскую" и "Медовую". Эти сорта порадуют вас отличными вкусовыми качествами и хорошей хранимостью.

Выбор правильного сорта моркови не только облегчит процесс ухода за растениями, но и поможет вам собрать щедрый урожай, который порадует всю семью.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Шоу-бизнес
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги Аудио 
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Садоводство, цветоводство
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Последние материалы
Эти сорта моркови подарят вам отличный урожай
Новый тренд в кофейной культуре: лавровый лист в чашке
Как помочь питомцу при переломе: простые шаги, которые спасут жизнь
Эти два фрукта сделают зиму ярче: польза и вкусовые секреты
Россия представила первый шредер для переработки зданий: до 50 тонн в час
Эти продукты стоит включить в свой рацион, чтобы пополнить ряды долгожителей
Эти продукты могут вызвать мигрень: узнайте, чего избегать
Уход за виниловыми пластинками: спасаем коллекцию от пыли и времени
Эти три действия за рулём могут спасти вам жизнь — не забывайте их выполнять
Польша имеет все шансы обойти по темпам роста экономики Германии и Франции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.