Эти сорта моркови подарят вам отличный урожай

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор сорта моркови может стать решающим фактором для получения богатого урожая. Многим садоводам известен секрет: именно от сорта зависит не только количество, но и качество корнеплодов. Какие же сорта заслуживают вашего внимания в этом сезоне?

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

В первую очередь, обратите внимание на "Торнадо". Этот сорт отличается высокой урожайностью и сладким вкусом. Корнеплоды гладкие, хорошо хранятся, что делает их отличным выбором для зимнего хранения.

Другим интересным вариантом является "Нантская". Этот классический сорт славится своей сочностью и ярким оранжевым цветом. Он идеально подходит как для свежего потребления, так и для переработки.

"Морковка" — это гибрид, который уверенно покоряет сердца садоводов. Он устойчив к заболеваниям и при этом обладает высокой урожайностью. Плоды небольшого размера, но их много, и они отличаются насыщенным вкусом.

Не забудьте о "Шантане". Этот сорт известен своей стойкостью к неблагоприятным условиям, а также прекрасными вкусовыми качествами.

"Данила" и "Каскад" также отлично подойдут для вашего огорода. Оба сорта проявляют высокую продуктивность и устойчивость к болезням.

Сорт "Фламина" удивит вас не только своим вкусом, но и оригинальной формой. Он станет настоящим украшением вашего стола.

Наконец, обратите внимание на "Кубанскую" и "Медовую". Эти сорта порадуют вас отличными вкусовыми качествами и хорошей хранимостью.

Выбор правильного сорта моркови не только облегчит процесс ухода за растениями, но и поможет вам собрать щедрый урожай, который порадует всю семью.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

