Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты женской красоты после 40: что стоит изменить в жизни
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости
Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен
Тренировка без усталости : как питаться во время интенсивных занятий?

Устали от гниющего чеснока? Вот как его правильно хранить

Садоводство

Как сохранить чеснок свежим до самой весны? Этот вопрос волнует многих огородников, ведь правильное хранение этого полезного продукта — залог успеха.

Чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Чеснок

Прежде всего, для долгого хранения выберите здоровые, крепкие головки чеснока без повреждений. Непосредственно перед закладкой на хранение не мойте чеснок, оставьте его в естественном состоянии. Оптимальная температура для хранения — около 0°C. Также важно поддерживать влажность на уровне 60-70%. Важно помнить, что чрезмерная влажность может привести к гниению, а сухость — к подсыханию.

Существует несколько способов хранения чеснока. Один из самых простых — это использование бумажных мешков. Поместите чеснок в такие мешки и храните в прохладном, темном месте. Другой вариант — хранение в сетках, что обеспечивает хорошую вентиляцию.

Если у вас есть возможность, храните чеснок в ящике с песком или в холщовых мешках. Эти методы помогут поддерживать необходимую влажность и защитят чеснок от воздействия света.

Также можно заморозить очищенные зубчики чеснока. Это хороший способ сохранить вкус и ароматы, особенно если вы планируете использовать чеснок в приготовлении блюд. Просто нарежьте чеснок, разложите его по пакетам и уберите в морозильник.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться свежим чесноком на протяжении всей зимы, не опасаясь за его качество.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю
Садоводство, цветоводство
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю Аудио 
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока
Правда ТВ
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Последние материалы
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости
Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен
Клубнику будете раздавать всем соседям: как получить щедрый урожай ягоды
Тренировка без усталости : как питаться во время интенсивных занятий?
Рассыпчатая гречка за 15 минут: секрет идеального гарнира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.