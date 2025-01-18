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Капуста без хлопот: как вырастить идеальную рассаду

1:53
Садоводство

Выращивание идеальной рассады капусты — это ключ к успешному огородничеству. Зная некоторые хитрости, вы сможете обеспечить своему растению здоровый старт.

Рассада капусты
Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада капусты

Первое правило — правильный выбор семян. Обратите внимание на сорт, который подходит вашему климату. Не забывайте, что капуста бывает разных видов: белокочанная, цветная, брокколи и т. д. После выбора семян подготовьте грунт. Он должен быть лёгким, богатым питательными веществами и хорошо дренированным. Для этого смешайте садовую землю с перегноем и торфом.

Второе правило — соблюдение температурного режима. Капуста любит прохладу, поэтому оптимальная температура для её роста составляет 16-20°C. Если она растёт в слишком тёплом помещении, это может привести к вытягиванию и ослаблению сеянцев.

Третье правило — полив. Не допускайте пересыхания почвы, но и не заливайте её. Идеально, если полив будет умеренным. Поддерживайте уровень влажности на уровне 60-70%.

Четвёртое правило — освещение. Рассаде необходимо минимум 12-14 часов света в день. Если солнечного света недостаточно, используйте фитолампы, чтобы обеспечить растениям нужное количество света.

Пятое правило — закаливание. Прежде чем высаживать рассаду в открытый грунт, проведите её закаливание. Сначала на несколько часов выставляйте её на свежий воздух, постепенно увеличивая время пребывания на улице. Это поможет растению адаптироваться к новым условиям.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить крепкую и здоровую рассаду капусты, которая даст отличный урожай.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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