Разбираемся, почему баклажаны не дают плодов: советы и рекомендации

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, почему на баклажанах не завязываются плоды? Это довольно распространенная проблема среди садоводов. Причины могут быть разнообразными, и каждая из них требует внимания.

Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Eggplants in Carrboro

Одной из основных причин, по которой баклажаны не плодовитые, является неправильное освещение. Эти растения требуют яркого света, и если они не получают его в достаточном количестве, это может негативно сказаться на завязывании плодов. Оптимально, если баклажаны получают около 6-8 часов солнечного света в день.

Температурные колебания также играют важную роль. Баклажаны предпочитают теплую погоду, и если температура опускается ниже 15 градусов или поднимается выше 30, это может привести к опадению цветков и отсутствию завязей. Важно следить за температурой и обеспечивать растения необходимыми условиями.

Еще одной причиной может быть неравномерный полив. Переувлажнение или, наоборот, недостаток влаги приводят к стрессу растений, что также негативно сказывается на их плодоношении. Регулярный и сбалансированный полив — ключ к успеху.

Удобрение тоже имеет значение. Неправильное соотношение питательных веществ, в частности, избыток азота, может способствовать наращиванию зеленой массы в ущерб плодам. Используйте комплексные удобрения, чтобы обеспечить растения всеми необходимыми элементами.

Кроме того, необходимо обращать внимание на опыление. Для баклажанов это очень важно, так как они опыляются насекомыми. Если в вашем саду недостаточно пчел и других опылителей, это может стать причиной недостатка плодов.

Каждый из этих факторов может оказывать влияние на завязывание плодов у баклажанов. Устраните их, и ваши растения порадуют вас богатым урожаем.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

