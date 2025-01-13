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Откройте для себя чёрные томаты: 4 сорта, которые стоит вырастить

1:26
Садоводство

Чёрные томаты — это не просто экзотический выбор для вашего огорода, но и настоящая находка для гурманов. Их необычный цвет не только привлекает внимание, но и обещает особый вкус и пользу. На самом деле, существуют различные сорта этих томатов, и каждый из них по-своему уникален.

Черные томаты
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Черные томаты

Первый на очереди — томат "Черный принц". Он не только красив, но и имеет насыщенный сладкий вкус с лёгкой кислинкой. Этот сорт идеально подходит для салатов и консервации. Ещё один замечательный вариант — "Черная скумпия". Эти плоды отличаются крупными размерами и при созревании приобретают тёмно-коричневый оттенок. Отличный выбор для приготовления соусов и томатной пасты.

Не забудьте и о сорте "Китайский черный". Его плоды не только вкусные, но и весьма декоративные. Они обладают сладким вкусом и идеально подходят для употребления в свежем виде. "Черный рюкзак" — ещё один интересный сорт с компактными, мясистыми плодами. Он хорошо подходит для посадки в теплицах, а также в открытом грунте.

При выборе черных томатов вы не только разнообразите свой огород, но и внесёте в своё меню интересные и полезные блюда. Эти сорта не только прекрасно выглядят на столе, но и обогащают ваш рацион.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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