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Овощная революция: пять видов капусты, которые стоит вырастить

1:45
Садоводство

Капуста — универсальный овощ, который находит применение в самых разных кухнях мира. Если вы хотите разнообразить свой огород в этом сезоне, стоит обратить внимание на пять интересных видов капусты. Каждый из них уникален и может привнести что-то новое в ваш рацион.

Разные виды капусты
Фото: Freepik by 8photo
Разные виды капусты

Начнем с цветной капусты, которая не только вкусная, но и полезная. Она является отличной альтернативой картофелю в низкоуглеводных диетах и прекрасно сочетается с разными блюдами. Следующий вид — брюссельская капуста. Её миниатюрные кочанчики не только оригинально смотрятся на столе, но и обладают ярким вкусом. Брюссельская капуста хорошо подходит для запеканок и салатов.

Капуста савойская — еще один интересный вариант. Её волнистые листья придают блюдам изысканный вид, а сама капуста отличается нежным вкусом. Она отлично подходит для приготовления салатов и гарниров. Также стоит упомянуть кольраби, которая обладает хрустящей текстурой и сладким вкусом. Её можно употреблять как в сыром виде, так и готовить.

Не забудьте о пекинской капусте. Она обладает мягким вкусом и хрустящей текстурой, идеально подходит для салатов и легких закусок. Пекинская капуста хорошо растет в условиях короткого светового дня, поэтому подходит для ранней весны и поздней осени.

Как видите, экспериментировать с капустой можно не только в кулинарии, но и в садоводстве. Каждый из представленных видов разнообразит ваш рацион и сделает его более питательным. Не упустите возможность вырастить что-то новое в этом сезоне!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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