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Гниение сливы: как спасти дерево от неминуемой гибели

1:49
Садоводство

Вы заметили, что слива на вашем участке вдруг начала гнить? Это может быть сигналом о серьезной проблеме, которая требует немедленного внимания. Гниение веток — это не просто эстетическая проблема, это угроза для здоровья всего дерева. Причин может быть несколько, и важно знать, как действовать.

Слива
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива

Одной из основных причин гниения может быть поражение дерева грибковыми инфекциями. Это происходит чаще всего из-за переувлажнения, недостатка солнечного света или повреждения коры. Также не стоит забывать о вредителях, таких как тля и плодожорка, которые могут спровоцировать болезни.

Первый шаг в борьбе с проблемой — внимательно осмотреть дерево. Убедитесь, что ветви не повреждены и нет явных признаков насекомых. Если вы заметили гниль, срочно удалите пораженные участки. Используйте острый секатор, чтобы обрезать ветки до здоровой ткани. После этого обязательно обработайте места срезов медным купоросом или специальным садовым варом. Это предотвратит повторное заражение.

Помимо механического удаления гнили, важно также улучшить условия для дерева. Убедитесь, что вокруг сливы нет избытка влаги. Удалите лишние сорняки и обеспечьте дереву достаточный доступ света. Важным аспектом является регулярная подкормка — вносите удобрения, богатые фосфором и калием, чтобы укрепить корневую систему.

Не забывайте о профилактике: осенью проверяйте сливу и очищайте её от опавших листьев и плодов, которые могут стать источником инфекций. Своевременные меры помогут сохранить здоровье вашего дерева и избежать серьезных проблем в будущем.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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