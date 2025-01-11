Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миска для кошки: как избежать переедания питомца
Как обеспечить идеальное освещение для рассады: основные рекомендации
Кибермошенничество в цифрах — россияне потеряли до 300 млрд рублей
Не платите за ЖКХ в отпуске: способ законно сократить расходы
Стоматолог рассказала, в каком случае не нужно удалять зубы мудрости
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури
5 простых правил, которые помогут сохранить молодость после 40
Промывать двигатель или нет: когда это действительно необходимо
В США заблокировали самый популярный в мире сайт для взрослых

Как вырастить крепкую рассаду перца зимой: секреты успеха

2:03
Садоводство

Высаживать перец на рассаду в январе — это риск или возможность получить ранний урожай? Многие дачники задаются этим вопросом, особенно в зимние месяцы, когда хочется поскорее начать новый сезон.

Сладкий перец
Фото: Freepik by wirestock
Сладкий перец

Ранний старт: преимущества и трудности

Посев перца в январе позволяет значительно приблизить сроки плодоношения, особенно для сортов с длительным вегетационным периодом. Однако для успешного выращивания потребуется больше внимания. Главная сложность — обеспечить рассаде достаточное количество света. В январе световой день короткий, а без досветки рассада будет вытягиваться и терять силу.

Как выбрать сорта

Для раннего посева лучше всего подойдут низкорослые или среднерослые сорта, которые не требуют сложного ухода:

  • Винни-Пух — компактный куст, устойчивый к перепадам температуры.
  • Оранжевое чудо — яркие плоды и хорошая урожайность.
  • Калифорнийское чудо — классический выбор для теплиц и открытого грунта.

Условия для успеха

Чтобы перец чувствовал себя комфортно, организуйте для него правильный микроклимат:

  • Температура — от 25 до 27 °C для прорастания семян, затем 20-22 °C.
  • Досветка — фитолампы или светодиодные лампы помогут продлить световой день до 12-14 часов.
  • Почва — лёгкая и питательная, с добавлением вермикулита для удержания влаги.

Не все риски оправданы

Посев перца в январе потребует значительных усилий. Если вы не готовы обеспечить качественное освещение и тепло, лучше отложить посев на февраль или март. Рассаду, выращенную позже, будет легче адаптировать к реальным условиям и пересадить в открытый грунт или теплицу.

Посадка перца в январе — не напрасный труд, если вы готовы к сложностям. Обеспечьте рассаде максимум внимания, и ваши усилия окупятся обильным урожаем.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова Аудио 
Зонд Parker записал голос Солнца
Наука и техника
Зонд Parker записал голос Солнца Аудио 
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Наука и техника
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Последние материалы
Как обеспечить идеальное освещение для рассады: основные рекомендации
Кибермошенничество в цифрах — россияне потеряли до 300 млрд рублей
Не платите за ЖКХ в отпуске: способ законно сократить расходы
Стоматолог рассказала, в каком случае не нужно удалять зубы мудрости
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури
5 простых правил, которые помогут сохранить молодость после 40
Промывать двигатель или нет: когда это действительно необходимо
В США заблокировали самый популярный в мире сайт для взрослых
Спортсмены не могут уйти в порно: почему норвежцы запретили рекламу конфет с лыжником?
Как вырастить крепкую рассаду перца зимой: секреты успеха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.