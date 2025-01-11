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Растения, которые выживут при высоких грунтовых водах

2:00
Садоводство

Высокие грунтовые воды на участке — головная боль для многих дачников. Однако это вовсе не приговор вашему саду. Существуют растения, которые отлично справляются с такими условиями и способны радовать вас урожаем или цветением.

саженцы
Фото: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
саженцы

Почему высокие воды — проблема

Избыточная влажность почвы ограничивает доступ кислорода к корням, вызывая их загнивание. Это особенно критично для плодовых деревьев и кустарников с глубокими корнями. Однако растения с поверхностной корневой системой или влаголюбивые культуры могут чувствовать себя вполне комфортно.

Какие растения выбрать

  • Яблоня на карликовом подвое — компактная корневая система позволяет ей расти в условиях повышенной влажности.
  • Черноплодная рябина — не только декоративный кустарник, но и полезная ягода.
  • Облепиха — устойчива к избыточной влаге, но требует солнечного места.
  • Калина — обильно цветёт и плодоносит даже на влажных участках.
  • Ива — отличный выбор для декоративного оформления и укрепления берегов.

Как улучшить условия для растений

Если высокий уровень грунтовых вод неизбежен, стоит продумать способы адаптации участка:

  • Сделайте дренажные канавы для отвода излишков воды.
  • Высаживайте растения на приподнятых грядках или насыпи.
  • Выбирайте культуры, которые естественно приспособлены к повышенной влажности.

Декоративные растения для влажных участков

На участках с высоким уровнем воды прекрасно растут ирисы, лилейники и астильбы. Эти цветы не только украсят сад, но и справятся с влагой.

Секрет успешного садоводства в таких условиях — правильный подбор растений и небольшой вклад в улучшение почвы. Даже сложные условия можно превратить в преимущество, сделав участок необычным и продуктивным.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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