Растения, которые выживут при высоких грунтовых водах

Высокие грунтовые воды на участке — головная боль для многих дачников. Однако это вовсе не приговор вашему саду. Существуют растения, которые отлично справляются с такими условиями и способны радовать вас урожаем или цветением.
Избыточная влажность почвы ограничивает доступ кислорода к корням, вызывая их загнивание. Это особенно критично для плодовых деревьев и кустарников с глубокими корнями. Однако растения с поверхностной корневой системой или влаголюбивые культуры могут чувствовать себя вполне комфортно.
Если высокий уровень грунтовых вод неизбежен, стоит продумать способы адаптации участка:
На участках с высоким уровнем воды прекрасно растут ирисы, лилейники и астильбы. Эти цветы не только украсят сад, но и справятся с влагой.
Секрет успешного садоводства в таких условиях — правильный подбор растений и небольшой вклад в улучшение почвы. Даже сложные условия можно превратить в преимущество, сделав участок необычным и продуктивным.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.