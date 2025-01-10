Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прогрев двигателя зимой: как сократить время и избежать износа
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев
Спрос на СПГ в Европе — как Азия использует выгоду от перепродаж
Терапевт Баранова дала советы, как справляться с постоянной утренней усталостью
Навязчивые мысли и действия: как распознать и лечить тревожное расстройство
Простой путь к прессу: 4 упражнения, которые изменят ваше тело
Сравнил журналистов с фашистами: этому тренеру пришлось извиняться
Николай Басков назвал Льва Рудина вруном после скандала на ТВ-шоу
Как можно улучшить систему алиментов — мнение эксперта

Цветной картофель на вашем столе: удивите семью и гостей

1:58
Садоводство

Картофель с цветной мякотью — не просто экзотика на вашем столе, но и настоящий кладезь полезных веществ. Яркий окрас клубней — результат содержания антоцианов, мощных антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет, защищают от воспалений и даже помогают в профилактике заболеваний сердца. Какие сорта стоит выбрать и чем отличается их выращивание?

Урожай картофеля
Фото: commons.wikimedia. org by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Урожай картофеля

Чем полезен цветной картофель

Красные, синие и фиолетовые клубни содержат в два раза больше антиоксидантов, чем обычный картофель. Антоцианы нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение и снижают риск хронических заболеваний. Кроме того, такой картофель богат витаминами С и В, а также калием, который помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Популярные сорта цветного картофеля

  • Адирондак блю — сине-фиолетовая мякоть, идеально подходит для запекания.
  • Малинда — клубни с насыщенной красной мякотью, обладают сладковатым вкусом.
  • Пурпурное чудо — сорт с ярко-фиолетовой мякотью, устойчив к болезням.
  • Линцер Делайт — австрийский сорт с тонкой кожурой и кремовой текстурой.

Особенности выращивания

Цветной картофель выращивают по тем же принципам, что и обычный. Но есть нюансы: он требует больше солнечного света и регулярного полива. Также важно обеспечить лёгкую и плодородную почву.

Для усиления яркости мякоти подкармливайте растения органическими удобрениями, а также следите за уровнем кислотности почвы — слегка кислая среда способствует лучшему росту.

Как использовать в кулинарии

Цветной картофель сохраняет яркость даже после термической обработки, что делает его отличным выбором для салатов, пюре или запеканок. С ним любое блюдо становится не только полезным, но и эффектным.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Наука и техника
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше Аудио 
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Экономика и бизнес
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году Аудио 
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Садоводство, цветоводство
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года Аудио 
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова
Последние материалы
Цветной картофель на вашем столе: удивите семью и гостей
От Дании уйдёт не только Гренландия, но и Фарерские острова
Как можно улучшить систему алиментов — мнение эксперта
Google начнет отслеживать все устройства: что важно знать пользователям
Сочные чебуреки с нежной начинкой: секреты приготовления
Лайфхак для автовладельцев: избавляемся от вмятин
Эксперт по сну рассказал, какой сок полезно пить при бессоннице
Осознанность не для всех: риски медитации, о которых не говорят
Рассекречена личность мужчины, который отдыхает с Волочковой на Мальдивах
Лучшие лайфхаки, чтобы глаза не выдали усталость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.