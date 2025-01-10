Цветной картофель на вашем столе: удивите семью и гостей

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель с цветной мякотью — не просто экзотика на вашем столе, но и настоящий кладезь полезных веществ. Яркий окрас клубней — результат содержания антоцианов, мощных антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет, защищают от воспалений и даже помогают в профилактике заболеваний сердца. Какие сорта стоит выбрать и чем отличается их выращивание?

Фото: commons.wikimedia. org by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Урожай картофеля

Чем полезен цветной картофель

Красные, синие и фиолетовые клубни содержат в два раза больше антиоксидантов, чем обычный картофель. Антоцианы нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение и снижают риск хронических заболеваний. Кроме того, такой картофель богат витаминами С и В, а также калием, который помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Популярные сорта цветного картофеля

Адирондак блю — сине-фиолетовая мякоть, идеально подходит для запекания.

Малинда — клубни с насыщенной красной мякотью, обладают сладковатым вкусом.

Пурпурное чудо — сорт с ярко-фиолетовой мякотью, устойчив к болезням.

Линцер Делайт — австрийский сорт с тонкой кожурой и кремовой текстурой.

Особенности выращивания

Цветной картофель выращивают по тем же принципам, что и обычный. Но есть нюансы: он требует больше солнечного света и регулярного полива. Также важно обеспечить лёгкую и плодородную почву.

Для усиления яркости мякоти подкармливайте растения органическими удобрениями, а также следите за уровнем кислотности почвы — слегка кислая среда способствует лучшему росту.

Как использовать в кулинарии

Цветной картофель сохраняет яркость даже после термической обработки, что делает его отличным выбором для салатов, пюре или запеканок. С ним любое блюдо становится не только полезным, но и эффектным.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

