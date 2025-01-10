Голубика перестала расти? Этот метод поможет восстановить урожай

Голубика — капризная культура, требующая особого ухода. Одним из главных условий успешного выращивания является кислая почва. Если уровень кислотности недостаточен, растение начинает страдать: листья желтеют, рост замедляется, а урожай становится скудным. Но не спешите расстраиваться — есть несколько доступных способов изменить состав почвы.
Корневая система голубики не способна усваивать питательные вещества в нейтральной или щелочной среде. Оптимальный уровень кислотности для этой ягоды составляет pH 3,5-4,5. Если он выше, растение испытывает нехватку азота, железа и других элементов, необходимых для роста.
Простой способ — использовать лакмусовую бумагу. Выньте небольшой образец земли, разведите его водой и погрузите тест-полоску. Если цвет изменился на красный или оранжевый, почва достаточно кислая.
Правильно подобранный метод подкисления поможет вырастить здоровую голубику с высоким урожаем. Выберите удобный вариант и наслаждайтесь результатом.
Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.
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