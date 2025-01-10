Голубика перестала расти? Этот метод поможет восстановить урожай

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Голубика — капризная культура, требующая особого ухода. Одним из главных условий успешного выращивания является кислая почва. Если уровень кислотности недостаточен, растение начинает страдать: листья желтеют, рост замедляется, а урожай становится скудным. Но не спешите расстраиваться — есть несколько доступных способов изменить состав почвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

Почему голубике нужна кислая почва

Корневая система голубики не способна усваивать питательные вещества в нейтральной или щелочной среде. Оптимальный уровень кислотности для этой ягоды составляет pH 3,5-4,5. Если он выше, растение испытывает нехватку азота, железа и других элементов, необходимых для роста.

Доступные способы подкисления почвы

Сера молотая. Это популярный и эффективный способ. Сера постепенно окисляет почву благодаря бактериям, которые превращают её в серную кислоту. Для достижения нужного эффекта рекомендуется вносить серу за 6-12 месяцев до посадки. Щавелевая кислота. Разведите 10 г кислоты в 10 литрах воды и полейте участок. Метод подходит для быстрого снижения pH, но требует регулярного повторения. Уксус столовый. Добавьте 100 мл уксуса на 10 литров воды. Полученным раствором можно поливать почву, однако это временная мера. Хвойный опад. Перегнившие иголки хвойных деревьев не только подкисляют почву, но и улучшают её структуру. Сульфат аммония. Удобрение, которое одновременно насыщает землю азотом и снижает уровень pH.

Как проверить кислотность почвы

Простой способ — использовать лакмусовую бумагу. Выньте небольшой образец земли, разведите его водой и погрузите тест-полоску. Если цвет изменился на красный или оранжевый, почва достаточно кислая.

Правильно подобранный метод подкисления поможет вырастить здоровую голубику с высоким урожаем. Выберите удобный вариант и наслаждайтесь результатом.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

