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Гениальное средство от почернения цветной капусты — проверенный способ

3:25
Садоводство

Цветная капуста — культура требовательная, и даже при хорошем уходе её соцветия могут почернеть. Основные причины этого явления — болезни и дефицит питательных веществ.

Цветная капуста
Фото: flickr.com by McKay Savage, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Цветная капуста

Недостаток питательных веществ

Цветная капуста чувствительна к плодородию почвы и нуждается в регулярных подкормках органическими и минеральными удобрениями. Особое внимание следует уделить кислотности грунта: оптимальный уровень pH — 6,5-7,2. На кислых почвах повышается риск заболеваний, таких как кила. Однако после известкования некоторые микроэлементы, например бор, становятся менее доступными.

Дефицит бора может привести к образованию рыхлых соцветий с тёмными пятнами. Решением станет внекорневая подкормка 0,05%-ным раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды) или использованием комплексных удобрений с высоким содержанием бора. Опрыскивание рекомендуется проводить вечером, после окончания лёта насекомых-опылителей.

Кроме того, недостаток фосфора также негативно сказывается на формировании плотных соцветий. Если при подготовке грядки не вносились калийно-фосфорные удобрения, в период вегетации рекомендуется подкормить растения раствором монофосфата калия (10 г на 10 л воды) или комплексными удобрениями с повышенным содержанием фосфора.

Болезни и вредители

Почернение соцветий может быть вызвано грибковыми заболеваниями, такими как альтернариоз или пероноспороз. Для профилактики важно соблюдать севооборот, избегая посадки капусты на одном месте чаще, чем раз в 4-5 лет, и проводить регулярные обработки фунгицидами. Также рекомендуется своевременно удалять поражённые растения и соблюдать оптимальную плотность посадки для обеспечения хорошей вентиляции.

Правильная подготовка грядки

Для успешного выращивания цветной капусты важно правильно подготовить грядку. Рекомендуется выбирать участки, где ранее росли огурцы, кабачки, лук, чеснок, томаты или морковь, под которые вносились органические и минеральные удобрения.

Обязательно добавляйте в почву зрелый компост, биогумус или перегной (5-7 кг на 1 кв. м), а также древесную золу для улучшения структуры почвы и обеспечения растений необходимыми питательными веществами.

Рекомендации по уходу за цветной капустой

  • Регулярно поливайте растения, поддерживая равномерную влажность почвы.
  • Проводите своевременные подкормки, учитывая потребности культуры в различных микро- и макроэлементах.
  • Защищайте растения от болезней и вредителей с помощью агротехнических приёмов и, при необходимости, химических средств.
  • Соблюдайте севооборот и не высаживайте капусту на одном месте несколько лет подряд.
  • Вовремя срезайте созревшие соцветия, чтобы предотвратить их перезревание и ухудшение качества.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить здоровую и вкусную цветную капусту без тёмных пятен и заболеваний.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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