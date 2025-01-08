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Как продлить сезон сбора огурцов: 3 надежных сорта для дачников

3:21
Садоводство » Овощи

Огурцы — один из самых популярных овощей на российских дачах. Они не только вкусные, но и полезные, а еще способны радовать нас свежими урожаями на протяжении всего лета. Если вы хотите собирать огурцы как можно дольше, обратите внимание на ранние и «долгоиграющие» сорта, которые обеспечат богатый урожай на протяжении всего вегетационного периода.

Завязь огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завязь огурцов

Сорт «Зелёный коктейль»

«Зелёный коктейль» — это раннеспелый сорт огурцов, который порадует вас первым урожаем уже через 40-50 дней после посева семян. Огурцы этого сорта имеют небольшую длину (до 10-12 см) и хрустящую текстуру. Они идеально подходят для засолки и употребления в свежем виде.

Этот сорт демонстрирует хорошую устойчивость к болезням и различным неблагоприятным погодным условиям, что делает его особенно ценным для дачников. «Зелёный коктейль» относится к пчелоопыляемым сортам, поэтому не забывайте о наличии пчел на вашем участке для лучшего опыления. При правильном уходе вы сможете собирать урожай до конца августа.

Сорт «Маша»

«Маша» — ещё один раннеспелый сорт, который отличает высокая урожайность и неприхотливость. Первые огурцы можно собирать уже через 45-50 дней после посева. Данный сорт характеризуется мелкими, гладкими и слегка ребристыми плодами длиной до 10-12 см.

Огурцы сорта «Маша» прекрасно ведут себя как в открытом грунте, так и в теплицах. Кроме того, они обладают хорошей устойчивостью к мучнистой росе и другим болезням. Этот сорт будет радовать вас стабильным и продолжительным урожаем, если вы будете регулярно собирать плоды. Важно помнить, что чем чаще вы собираете огурцы, тем быстрее они будут плодоносить.

Сорт «Снежана»

«Снежана» — это гибридный сорт огурцов, который стал очень популярным среди садоводов благодаря своему высокому качеству и стабильному урожаю. Первые плоды можно собирать уже через 45-55 дней после посева семян. Огурцы этого сорта слегка вытянутые и имеют ярко-зеленый цвет, а их длина достигает 12-15 см.

«Снежана» хорошо переносит условия высокой влажности и температуры, а также устойчива к основным заболеваниям огурцов. Этот сорт очень плодовит, и при правильном уходе вы сможете наслаждаться свежими огурцами до первых заморозков, что делает его идеальным выбором для дачников, желающих продлить сезон.

Выбор правильных сортов огурцов — залог долгого и богатого урожая. «Зелёный коктейль», «Маша» и «Снежана» — это ранние и «долгоиграющие» сорта, которые помогут вам собирать свежие огурцы на протяжении всего лета. Обратите внимание на условия их выращивания и уход, и вскоре вы будете наслаждаться своими собственными, свежими огурцами до самой осени!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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