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Растения, которых стоит избегать рядом с яблонями: советы для дачников

3:04
Садоводство » Деревья и кустарники

Выращивание яблонь — это не только удовольствие, но и забота о будущем урожае. Многие дачники стремятся сделать свой участок более продуктивным, высаживая различные культуры рядом с яблонями. Однако не все растения могут соседствовать с этими деревьями, и некоторые из них могут оказать негативное влияние на урожай. 

Ошибка 1: Посадка смородины и крыжовника

Смородина и крыжовник — это популярные ягодные кусты, которые многие дачники хотят видеть на своем участке. Однако их соседство с яблоней может привести к проблемам. Эти растения подвержены различным заболеваниям, таким как мучнистая роса и септориоз, и могут легко заражать яблони. 

Более того, смородина и крыжовник привлекают вредителей, таких как тля и гусеницы, которые могут переноситься на яблони. Лучше выбрать более безопасные соседи, такие как клубника, которая не только не угрожает яблоням, но и может успешно расти рядом с ними.

Ошибка 2: Соседи с высоким потреблением воды

Яблони требуют определенного уровня влажности почвы, и если рядом с ними пустить растения с высоким потреблением воды, это может негативно сказаться на их развитии. К таким растениям относятся, например, ирисы и некоторые виды папоротников. 

Если вы посадите их слишком близко к яблоням, то они будут соперничать за влагу и питательные вещества, что может привести к недостатку необходимых ресурсов для яблонь. В итоге это может снизить урожайность и даже стать причиной гибели деревьев. Важно выбирать растения, которые имеют схожие потребности в воде, чтобы избежать конкуренции.

Ошибка 3: Посадка растений, привлекающих вредителей

Некоторые растения могут привлекать вредителей, которые пагубно сказываются на яблонях. Например, растущие рядом с яблонями подсолнечники могут привлечь насекомых, таких как хлопковая муха и различные тли. Эти вредители могут легко перейти с подсолнечников на яблони и начать наносить ущерб урожаю.

Чтобы избежать этой проблемы, выбирайте растения, которые могут отталкивать вредителей. Например, лаванда и календула обладают отпугивающими свойствами и могут помочь защитить яблони от насекомых-вредителей.

Выращивание яблонь — это увлекательный процесс, но важно помнить о том, что соседи на вашем огороде имеют большое значение для здоровья деревьев и будущего урожая. Избегайте ошибок, связанных с посадкой смородины и крыжовника, растений с высоким потреблением воды, а также высадки культур, которые могут привлекать вредителей. Правильный выбор соседей для яблонь поможет вам добиться богатого и вкусного урожая. Внимательно проанализируйте свой участок и выбирайте растения, которые не только красивы, но и полезны для ваших яблонь!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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