2 причины, почему в погребе гниют овощи и фрукты

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда, отправленные на хранения овощи и фрукты, начинают гнить в погребе. Почему это происходит и что делать, читайте в статье.

Фото: commons.wikimedia.org by Brian Stansberry, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Погреб

Как правило, чаще всего причиной гниения становится то, что плоды уже были поражены инфекцией перед тем, как их отправили в погреб на хранение.

В этом случае главное вовремя убирать все подпортившиеся плоды, пока они не заразили остальные.

Ещё одной причиной может быть плохое состояние погреба, а именно повышенная влажность.

В этом случае помогут лишь ремонтные работы, чтобы восстановить нормальные эксплуатационные характеристики погреба.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.



Гниль — процесс разложения материала.

