2 причины, почему в погребе гниют овощи и фрукты

Иногда, отправленные на хранения овощи и фрукты, начинают гнить в погребе. Почему это происходит и что делать, читайте в статье.
Как правило, чаще всего причиной гниения становится то, что плоды уже были поражены инфекцией перед тем, как их отправили в погреб на хранение.
В этом случае главное вовремя убирать все подпортившиеся плоды, пока они не заразили остальные.
Ещё одной причиной может быть плохое состояние погреба, а именно повышенная влажность.
В этом случае помогут лишь ремонтные работы, чтобы восстановить нормальные эксплуатационные характеристики погреба.
По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.
Гниль — процесс разложения материала.
Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.