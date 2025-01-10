Огурцы, которые радуют весь сезон: три лучших сорта

Межсезонье — отличное время, чтобы определиться с сортами огурцов для посадки. Критерии выбора известны каждому дачнику: длительное плодоношение, отменный вкус и устойчивость к болезням. Рассмотрим три популярных сорта, которые заслуживают вашего внимания.
Этот сорт привлекает садоводов своей устойчивостью к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Первые плоды появляются уже через полтора месяца после всходов. Но главное — длительное плодоношение, которое позволит собрать до 25 килограммов огурцов с одного квадратного метра! Плоды не горчат, что делает их идеальными для свежих салатов и заготовок.
Раннеспелый сорт с продолжительным плодоношением. Его огурцы прекрасно переносят мучнистую росу и оливковую пятнистость. Урожай радует своей хрустящей текстурой, сочностью и насыщенным вкусом. Этот сорт отлично подходит как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.
Если вы ищете сорт с длительным плодоношением, обратите внимание на "Карлос F1". Небольшие, но хрустящие и аппетитные плоды этого сорта идеально подходят для засолки. Начало плодоношения наступает рано, что позволяет быстрее насладиться результатом своего труда.
Правильный выбор сорта огурцов станет залогом богатого и вкусного урожая!
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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