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Томаты растут быстрее: народные способы подготовки земли

2:25
Садоводство

Опытные огородники знают: секрет хорошего урожая начинается с правильной подготовки грядки. Это лучше делать осенью, чтобы удобрения успели преобразоваться в полезную для растений форму. Расскажем о лучших способах удобрения — от минеральных до народных.

Девушка собирает томаты
Фото: Freepik by prostooleh
Девушка собирает томаты

Минеральные удобрения: надёжный выбор для стабильного результата

Минеральные удобрения — это удобство и точность. Оптимальный вариант для томатов — готовые комплексные смеси или суперфосфат. Для насыщения почвы фосфором достаточно 1 столовой ложки суперфосфата на каждую грядку. За неделю до высадки рассады огородники рекомендуют обработать землю раствором фитоспорина (5 граммов на 10 литров воды) для улучшения почвенной микрофлоры.

Органические удобрения: природная поддержка растений

Органика остаётся универсальным выбором для тех, кто предпочитает натуральные способы. Вот что можно использовать:

  • Настой птичьего помёта. Разведите его с водой в пропорции 1:20. Поливайте грядки из расчёта 0,5 литра на каждую лунку.
  • Перепревший навоз или компост. Добавьте по 200 граммов в каждую лунку, хорошо перемешав с землёй.
  • Древесная зола. Применяйте в сухом виде или в виде настоя, внося по горсти на лунку.

Народные методы: простые решения с большими результатами

Народные рецепты используют доступные материалы, которые есть у каждого. Например, яичную скорлупу (2 чайные ложки на лунку) или листья крапивы, которые насыщают почву азотом. На одну лунку потребуется 5–6 листьев. Другой популярный способ — дрожжевой хлеб. Его добавляют вместе с горстью навоза и яичной скорлупой. Также можно использовать рыбную муку: она богата азотом и фосфором. Вносите по 2–3 столовые ложки в каждую лунку, смешивая с древесной золой.

Итог: успешная посадка начинается с осени

Грядки, подготовленные осенью, станут залогом здоровой рассады и обильного урожая. Выбирайте удобрения, которые подходят вам, и готовьте почву заранее, чтобы потом наслаждаться результатами.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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