Опытные огородники знают: секрет хорошего урожая начинается с правильной подготовки грядки. Это лучше делать осенью, чтобы удобрения успели преобразоваться в полезную для растений форму. Расскажем о лучших способах удобрения — от минеральных до народных.
Минеральные удобрения — это удобство и точность. Оптимальный вариант для томатов — готовые комплексные смеси или суперфосфат. Для насыщения почвы фосфором достаточно 1 столовой ложки суперфосфата на каждую грядку. За неделю до высадки рассады огородники рекомендуют обработать землю раствором фитоспорина (5 граммов на 10 литров воды) для улучшения почвенной микрофлоры.
Органика остаётся универсальным выбором для тех, кто предпочитает натуральные способы. Вот что можно использовать:
Народные рецепты используют доступные материалы, которые есть у каждого. Например, яичную скорлупу (2 чайные ложки на лунку) или листья крапивы, которые насыщают почву азотом. На одну лунку потребуется 5–6 листьев. Другой популярный способ — дрожжевой хлеб. Его добавляют вместе с горстью навоза и яичной скорлупой. Также можно использовать рыбную муку: она богата азотом и фосфором. Вносите по 2–3 столовые ложки в каждую лунку, смешивая с древесной золой.
Грядки, подготовленные осенью, станут залогом здоровой рассады и обильного урожая. Выбирайте удобрения, которые подходят вам, и готовьте почву заранее, чтобы потом наслаждаться результатами.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.