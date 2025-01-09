Что посадить под деревьями? Растения, которые растут лучше в тени

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждое растение имеет свои предпочтения к освещению. Неправильный выбор места может привести к снижению урожайности или даже гибели культур. В этом руководстве вы узнаете, какие растения отлично растут в тени и как создать для них идеальные условия.

Фото: Freepik by cookie_studio Укроп

Какие культуры лучше растут в тени

Салат

Салат не переносит прямых солнечных лучей:

На солнце: листья быстро вянут и усыхают.

листья быстро вянут и усыхают. В тени: растение развивается лучше, сохраняя свежесть и яркий цвет.

Попробуйте посеять салат в притенённых зонах вашего огорода.

Огурцы

Несмотря на стереотипы, огурцы любят полутень:

Лучшие условия: влажная почва и высокая влажность воздуха.

влажная почва и высокая влажность воздуха. Совет: сажайте под деревьями, отступив на 1,5–2 метра от ствола. Подвяжите плети к ветвям для удобства.

Кабачки

Кабачки тоже хорошо себя чувствуют в полутени:

Условия: плодородная почва и регулярный полив без пересыхания грунта.

плодородная почва и регулярный полив без пересыхания грунта. Предупреждение: густая листва может привлекать слизней, поэтому своевременно обрабатывайте растения.

Укроп

Укроп страдает от прямого солнца:

На солнце: листья обжигаются, начинают желтеть, рост замедляется.

листья обжигаются, начинают желтеть, рост замедляется. В полутени: растение развивается без стресса, сохраняя сочные зелёные листья.

Хрен

Хрен универсален и может расти где угодно: