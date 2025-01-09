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Что посадить под деревьями? Растения, которые растут лучше в тени

1:38
Садоводство

Каждое растение имеет свои предпочтения к освещению. Неправильный выбор места может привести к снижению урожайности или даже гибели культур. В этом руководстве вы узнаете, какие растения отлично растут в тени и как создать для них идеальные условия.

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Какие культуры лучше растут в тени

Салат

Салат не переносит прямых солнечных лучей:

  • На солнце: листья быстро вянут и усыхают.
  • В тени: растение развивается лучше, сохраняя свежесть и яркий цвет.

Попробуйте посеять салат в притенённых зонах вашего огорода.

Огурцы

Несмотря на стереотипы, огурцы любят полутень:

  • Лучшие условия: влажная почва и высокая влажность воздуха.
  • Совет: сажайте под деревьями, отступив на 1,5–2 метра от ствола. Подвяжите плети к ветвям для удобства.

Кабачки

Кабачки тоже хорошо себя чувствуют в полутени:

  • Условия: плодородная почва и регулярный полив без пересыхания грунта.
  • Предупреждение: густая листва может привлекать слизней, поэтому своевременно обрабатывайте растения.

Укроп

Укроп страдает от прямого солнца:

  • На солнце: листья обжигаются, начинают желтеть, рост замедляется.
  • В полутени: растение развивается без стресса, сохраняя сочные зелёные листья.

Хрен

Хрен универсален и может расти где угодно:

  • Совет: лучше отвести для него место в тени деревьев или строений, чтобы не занимать солнечные грядки. Учтите, что он может сильно разрастаться.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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