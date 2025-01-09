Что посадить под деревьями? Растения, которые растут лучше в тени

Каждое растение имеет свои предпочтения к освещению. Неправильный выбор места может привести к снижению урожайности или даже гибели культур. В этом руководстве вы узнаете, какие растения отлично растут в тени и как создать для них идеальные условия.
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Укроп
Какие культуры лучше растут в тени
Салат
Салат не переносит прямых солнечных лучей:
На солнце: листья быстро вянут и усыхают.
В тени: растение развивается лучше, сохраняя свежесть и яркий цвет.
Попробуйте посеять салат в притенённых зонах вашего огорода.
Огурцы
Несмотря на стереотипы, огурцы любят полутень:
Лучшие условия: влажная почва и высокая влажность воздуха.
Совет: сажайте под деревьями, отступив на 1,5–2 метра от ствола. Подвяжите плети к ветвям для удобства.
Кабачки
Кабачки тоже хорошо себя чувствуют в полутени:
Условия: плодородная почва и регулярный полив без пересыхания грунта.
Предупреждение: густая листва может привлекать слизней, поэтому своевременно обрабатывайте растения.
Укроп
Укроп страдает от прямого солнца:
На солнце: листья обжигаются, начинают желтеть, рост замедляется.
В полутени: растение развивается без стресса, сохраняя сочные зелёные листья.
Хрен
Хрен универсален и может расти где угодно:
Совет: лучше отвести для него место в тени деревьев или строений, чтобы не занимать солнечные грядки. Учтите, что он может сильно разрастаться.