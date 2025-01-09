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Где посадить клубнику? Условия, которые обеспечат богатый урожай

1:55
Садоводство

Со временем урожайность клубники снижается, и дачники решают посадить новый сорт. Однако выбор подходящего сорта — это только первый шаг. Чтобы клубника дала обильный урожай, важно правильно выбрать место для посадки и соблюдать агротехнические правила.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Условия для успешного выращивания клубники

1. Освещение

Клубника любит солнце. Грядка должна быть хорошо освещена на протяжении всего дня.

  • Тень снижает урожайность и ухудшает вкус ягод.
  • Выбирайте участки, защищённые от ветра, но не затенённые.

2. Почва

Для обильного плодоношения клубники почва должна быть:

  • Плодородной. Добавьте перегной или компост для улучшения качества.
  • Нейтральной или слабокислой. Проверьте кислотность почвы перед посадкой.
  • Влаго- и воздухопроницаемой. На тяжёлых глинистых почвах сделайте дренаж.

Болотистые, торфяные и дерново-подзолистые почвы не подходят для клубники.

3. Грунтовые воды

Корневая система клубники расположена неглубоко, поэтому важно учитывать уровень грунтовых вод:

  • Избегайте сырости. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, корни могут загнить.
  • Регулируйте полив. Не допускайте как пересыхания, так и переувлажнения почвы.

4. Севооборот

Правильный севооборот помогает избежать болезней и вредителей:

  • Лучшие предшественники: сидераты (бобовые или горчица), лук и чеснок.
  • После каких культур не сажать: крестоцветные, пасленовые, кабачки и огурцы.

Пересаживайте клубнику на новое место каждые 3 года, чтобы избежать истощения почвы и распространения болезней.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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