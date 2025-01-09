Где посадить клубнику? Условия, которые обеспечат богатый урожай

Со временем урожайность клубники снижается, и дачники решают посадить новый сорт. Однако выбор подходящего сорта — это только первый шаг. Чтобы клубника дала обильный урожай, важно правильно выбрать место для посадки и соблюдать агротехнические правила.
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Клубника
Условия для успешного выращивания клубники
1. Освещение
Клубника любит солнце. Грядка должна быть хорошо освещена на протяжении всего дня.
Тень снижает урожайность и ухудшает вкус ягод.
Выбирайте участки, защищённые от ветра, но не затенённые.
2. Почва
Для обильного плодоношения клубники почва должна быть:
Плодородной. Добавьте перегной или компост для улучшения качества.
Нейтральной или слабокислой. Проверьте кислотность почвы перед посадкой.
Влаго- и воздухопроницаемой. На тяжёлых глинистых почвах сделайте дренаж.
Болотистые, торфяные и дерново-подзолистые почвы не подходят для клубники.
3. Грунтовые воды
Корневая система клубники расположена неглубоко, поэтому важно учитывать уровень грунтовых вод:
Избегайте сырости. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, корни могут загнить.
Регулируйте полив. Не допускайте как пересыхания, так и переувлажнения почвы.
4. Севооборот
Правильный севооборот помогает избежать болезней и вредителей:
Лучшие предшественники: сидераты (бобовые или горчица), лук и чеснок.
После каких культур не сажать: крестоцветные, пасленовые, кабачки и огурцы.
Пересаживайте клубнику на новое место каждые 3 года, чтобы избежать истощения почвы и распространения болезней.
Уточнения
Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.