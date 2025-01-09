Укрепляем стебли и листья: как спасти рассаду с помощью простого состава

Многие дачники сталкиваются с проблемой, когда рассада на подоконнике начинает бледнеть, а её стебли истончаются. Эти симптомы часто указывают на недостаток питательных веществ или неправильный уход. Однако ситуацию можно исправить с помощью эффективного раствора из янтарной кислоты и нашатырного спирта.
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Seedlings, 2019 - geograph.org.uk - 6058881
Как приготовить раствор
Раствор готовится просто и быстро, но требует точного соблюдения пропорций:
На 10 литров воды возьмите 20 таблеток янтарной кислоты.