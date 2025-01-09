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Укрепляем стебли и листья: как спасти рассаду с помощью простого состава

1:49
Садоводство

Многие дачники сталкиваются с проблемой, когда рассада на подоконнике начинает бледнеть, а её стебли истончаются. Эти симптомы часто указывают на недостаток питательных веществ или неправильный уход. Однако ситуацию можно исправить с помощью эффективного раствора из янтарной кислоты и нашатырного спирта.

Seedlings, 2019 - geograph.org.uk - 6058881
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Seedlings, 2019 - geograph.org.uk - 6058881

Как приготовить раствор

Раствор готовится просто и быстро, но требует точного соблюдения пропорций:

  1. На 10 литров воды возьмите 20 таблеток янтарной кислоты.
  2. Полностью растворите таблетки в воде.
  3. Добавьте 20 миллилитров 10-процентного нашатырного спирта.

Важно: Не превышайте концентрацию компонентов, чтобы избежать ожогов листьев.

Как обрабатывать растения

  • Используйте свежеприготовленный раствор. Уже на следующий день он теряет свою эффективность.
  • Опрыскивайте утром. Растения лучше воспринимают обработку до восхода солнца.
  • Используйте отстоянную воду комнатной температуры. Это поможет избежать стресса у растений.
  • Для каждого растения высотой около 15 сантиметров достаточно 50 миллилитров раствора.
  • Обрабатывайте нижнюю сторону листьев. Именно там находятся устьица, через которые раствор проникает в растение.

Когда ждать результата

  • Через неделю: Листья станут темнее, что сигнализирует о необходимости второго опрыскивания.
  • Через две недели: Стебли станут крепче, а рассада — здоровее.
  • На третьей неделе: Проведите последнее опрыскивание с более разбавленным раствором, чтобы закрепить результат.

Этот метод помогает вернуть рассаде здоровый вид, стимулируя её рост и укрепляя иммунитет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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